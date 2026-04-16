Реклама / Ads
Петък, 17 Април 2026, 20:57
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
10| 3042 | СВЯТ

Руски войници масово се обръщат към вещици за спасение от войната

На фона на войната в Украйна, руските военни проявяват необичаен интерес към магията и екстрасензорното възприятие, съобщава Ройтерс. Според Всеруския център за изследване на общественото мнение, 85% от руснаците вече имат опит с магически практики.
 

Според социолозите геополитическите предизвикателства и военните заплахи са превърнали вярата в свръхестественото като „инструмент за психологическа защита“. Броят на руснаците, които вярват в магически сили, е нараснал от една трета през 2019 г. до почти 50% през 2023 г.

 

Самопровъзгласилата се вещица Наталия Малиновская, която приема клиенти в Москва, е забелязала необичайно високо търсене на услугите си от войници. Според нея войниците често се интересуват не само от въпроси, свързани с оцеляването, но и от личния си живот – по-специално от верността на съпругите си, докато съпрузите им са на фронта.

 

„Свързват се с мен и са много. „Невъзможно е да се извърши ритуалът на фронта. Къде може някой да запали свещи и как изобщо мога да им гледам там?“, каза Малиновская, като добавя, че извършва ритуали само по време на военен отпуск.

 

В същото време Руската православна църква категорично осъжда тази практика. Патриарх Кирил нарече гадаенето „дяволска сила“ и подкрепи идеята за забрана на рекламата на окултни услуги.

 

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 