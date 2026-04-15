МВФ понижи прогнозата за икономическия растеж на България

Същевременно оценката за икономическия растеж през 2025 г. е ревизирана леко нагоре – до 3,1% спрямо 3% в предходната прогноза. За 2027 г. се очаква допълнително забавяне на растежа до 2,5 на сто.

Въпреки понижението прогнозираният темп на растеж на България остава над средното равнище за еврозоната, където се очаква икономиката да нарасне с 1,4% през 2026 г. и 1,6% през 2027 г.

Прогнозите на МВФ сочат ускоряване на инфлацията в България до 3,8% през 2026 г., след 3,5% през 2025 г. и последващо леко забавяне до 3,7 на сто през 2027 г. В октомврийската прогноза се очакваше инфлацията през текущата година да достигне 3,4 на сто.



Корекциите в прогнозите за България съответстват на общата тенденция в оценките на МВФ на фона на продължаващото геополитическо напрежение и икономическите ефекти от конфликта в Близкия изток.

По отношение на външния сектор се очаква дефицит по текущата сметка от 4 на сто от брутния вътрешен продукт през 2026 г. и 3,2 на сто през 2027 г., след отчетени минус 5,9 на сто през 2025 г.

Прогнозата е пазарът на труда да остане стабилен, като се очаква растеж от 3,4% през 2026 г. и 3,3% през 2027 г. след 3,6 на сто през 2025 г.