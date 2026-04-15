Нова кървава атака в турско училище: Жертва и ранени в Кахраманмараш
Областният управител Мюккерем Юнлюер потвърди, че нападателят е ученик в същото училище. Според предварителни данни той е използвал оръжие, собственост на баща му, който е служител на реда. Извършителят също е сред загиналите.
„Изправени сме пред нов, изключително тежък инцидент. Този път в Кахраманмараш. Имаме потвърдени жертви сред учителите и учениците. Ситуацията е трагична“, заяви Юнлюер.
Втора атака за 24 часа
Това нападение идва по-малко от денонощие след подобен кървав инцидент в провинция Шанлъурфа. Във вторник (14 април) 19-годишен бивш ученик откри безразборна стрелба с ловна пушка в гимназия в района Сиверек, ранявайки 16 души – ученици, учители и полицай, преди да се самоубие.
Докато вчерашното нападение в Шанлъурфа беше извършено от бивш възпитаник с ловно оръжие, днешният случай в Кахраманмараш повдига още по-тревожни въпроси за достъпа до оръжия в домовете на държавни служители. И двете училища са били считани за "зони с висока сигурност", което предизвиква вълна от недоволство сред родителите и искания за незабавни реформи в училищната охрана.
Районът в Кахраманмараш остава отцепен, а Турция е в шок от безпрецедентната ескалация на училищното насилие.
SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta bir okulda silah sesleri duyuldu.— Kulis TV (@KulisTivi) April 15, 2026
