Областният управител Мюккерем Юнлюер потвърди, че нападателят е ученик в същото училище. Според предварителни данни той е използвал оръжие, собственост на баща му, който е служител на реда. Извършителят също е сред загиналите.

„Изправени сме пред нов, изключително тежък инцидент. Този път в Кахраманмараш. Имаме потвърдени жертви сред учителите и учениците. Ситуацията е трагична“, заяви Юнлюер.



Втора атака за 24 часа



Това нападение идва по-малко от денонощие след подобен кървав инцидент в провинция Шанлъурфа. Във вторник (14 април) 19-годишен бивш ученик откри безразборна стрелба с ловна пушка в гимназия в района Сиверек, ранявайки 16 души – ученици, учители и полицай, преди да се самоубие.



Докато вчерашното нападение в Шанлъурфа беше извършено от бивш възпитаник с ловно оръжие, днешният случай в Кахраманмараш повдига още по-тревожни въпроси за достъпа до оръжия в домовете на държавни служители. И двете училища са били считани за "зони с висока сигурност", което предизвиква вълна от недоволство сред родителите и искания за незабавни реформи в училищната охрана.

Районът в Кахраманмараш остава отцепен, а Турция е в шок от безпрецедентната ескалация на училищното насилие.