Нова кървава атака в турско училище: Жертва и ранени в Кахраманмараш

Редактор: Констанца Илиева
Турция потъна в скръб, след като втора масова стрелба в училище в рамките на два дни разтърси страната. Днес, 15 април, въоръжен нападател откри огън в основно училище „Айсер Чалък“ в град Кахраманмараш. По последна информация от властите, четирима души са загинали, а най-малко 20 са ранени.
 

Областният управител Мюккерем Юнлюер потвърди, че нападателят е ученик в същото училище. Според предварителни данни той е използвал оръжие, собственост на баща му, който е служител на реда. Извършителят също е сред загиналите.

 

„Изправени сме пред нов, изключително тежък инцидент. Този път в Кахраманмараш. Имаме потвърдени жертви сред учителите и учениците. Ситуацията е трагична“, заяви Юнлюер.


Втора атака за 24 часа


Това нападение идва по-малко от денонощие след подобен кървав инцидент в провинция Шанлъурфа. Във вторник (14 април) 19-годишен бивш ученик откри безразборна стрелба с ловна пушка в гимназия в района Сиверек, ранявайки 16 души – ученици, учители и полицай, преди да се самоубие.


Докато вчерашното нападение в Шанлъурфа беше извършено от бивш възпитаник с ловно оръжие, днешният случай в Кахраманмараш повдига още по-тревожни въпроси за достъпа до оръжия в домовете на държавни служители. И двете училища са били считани за "зони с висока сигурност", което предизвиква вълна от недоволство сред родителите и искания за незабавни реформи в училищната охрана.

 

Районът в Кахраманмараш остава отцепен, а Турция е в шок от безпрецедентната ескалация на училищното насилие.




