Реклама / Ads
Сряда, 15 Април 2026, 19:54
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
1| 2259 | СВЯТ

Помощ от космоса: Иран използва китайски сателит, за да удря американски бази

Помощ от космоса: Иран използва китайски сателит, за да удря американски бази
Източник: БГНЕС Редактор: Иван Гайдаров
Иран тайно се е сдобил с достъп до китайски шпионски сателит, който значително е разширил възможностите му да следи и атакува американски военни бази в Близкия изток, показва разследване на Financial Times. Според изтекли военни документи сателитът, известен като TEE-01B, е придобит от Военновъздушно-космическите сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция в края на 2024 г., след като е изстрелян от Китай.
 

Данните сочат, че впоследствие той е бил използван за наблюдение на ключови американски военни обекти, като изображения са правени както преди, така и след удари с дронове и ракети.

 

Сателитът е разработен и изведен в орбита от китайската компания Earth Eye, която предлага сравнително непознат модел – прехвърляне на космически апарати на чуждестранни клиенти след изстрелването им. В рамките на сделката Иран е получил достъп и до глобална мрежа от наземни станции, управлявани от базираната в Пекин компания Emposat, която осигурява контрол и обработка на сателитни данни.

 

Анализите показват, че TEE-01B е заснел редица стратегически обекти, включително американската база „Принц Султан“ в Саудитска Арабия в дните около потвърдените удари по нея. Освен това са наблюдавани обекти в Йордания, Бахрейн, Ирак, Кувейт, Джибути и Оман, както и ключова гражданска инфраструктура в региона. Експерти подчертават, че сателитът има ясно военно предназначение, тъй като се управлява от елитно подразделение на иранските въоръжени сили, а не от гражданската космическа програма. С резолюция от около половин метър той позволява детайлно разпознаване на самолети, техника и инфраструктурни промени – значително подобрение спрямо досегашните ирански сателити.

 

Сделката за придобиване на системата е на стойност около 36,6 млн. долара и включва не само самия сателит, но и техническа поддръжка, софтуер и достъп до глобална инфраструктура за управление. Това позволява на Иран да управлява апарата от различни точки по света и да избегне уязвимостта на собствените си наземни станции, които вече са били обект на атаки.

 

Разкритието идва на фона на задълбочаващо се сътрудничество между Иран, Китай и Русия в космическата сфера. Анализатори предупреждават, че подобни технологии размиват границата между граждански и военни приложения и създават сериозни рискове за сигурността в региона.

 

Същевременно американски представители изразяват нарастваща тревога от възможната подкрепа на Китай за Иран, включително в сферата на отбраната. Пекин отрича подобни обвинения и заявява, че подкрепя мирното уреждане на конфликтите.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 