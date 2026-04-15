„„Китай е много доволен, че отварям за постоянно Ормузкия проток. Правя това заради тях – и заради света“, написа президентът на САЩ.

Също така, според Тръмп, Китай се е съгласил да не доставя оръжия на Иран.



„Президентът Си Дзинпин ще ме прегърне силно, когато пристигна след няколко седмици. Сътрудничим си интелигентно и много продуктивно. Не е ли това по-добре от това да се борим? Но помнете: ако се наложи, се борим много добре, много по-добре от всеки друг.“, добави американският президент.



Припомняме, че на 12 април президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви блокадата на Ормузкия проток от американския флот. Той се оплака, че мирните преговори в Пакистан на практика са се провалили, което го накара да предприеме подобни мерки.

Тръмп заяви, че ВМС на САЩ са започнали процеса на блокиране на всички кораби, опитващи се да влязат или да напуснат Ормузкия проток, и че други държави ще участват в блокадата.

Според Bloomberg, Обединеното кралство не е участвало в предложената от САЩ блокада на Ормузкия проток. Това вероятно е създало още един спорен момент между Тръмп и британския премиер Киър Стармър относно конфликта в Иран.

Освен това, китайският външен министър Ван И заяви, че блокадата на Ормузкия проток би противоречала на интересите на международната общност. Той призова всички страни да запазят спокойствие и да проявяват сдържаност.