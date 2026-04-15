Реклама / Ads
Сряда, 15 Април 2026, 19:53
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
13| 2390 | НОВИНИ

Тръмп обяви отварянето на Ормузкия проток, Китай няма да доставя оръжие на Иран

Източник: Интернет Редактор: Frognews
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че отваря окончателно Ормузкия проток. Той направи това съобщение в профила си в социалните мрежи, Truth Social.
 

„„Китай е много доволен, че отварям за постоянно Ормузкия проток. Правя това заради тях – и заради света“, написа президентът на САЩ.

 

Също така, според Тръмп, Китай се е съгласил да не доставя оръжия на Иран.


„Президентът Си Дзинпин ще ме прегърне силно, когато пристигна след няколко седмици. Сътрудничим си интелигентно и много продуктивно. Не е ли това по-добре от това да се борим? Но помнете: ако се наложи, се борим много добре, много по-добре от всеки друг.“, добави американският президент.


Припомняме, че на 12 април президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви блокадата на Ормузкия проток от американския флот. Той се оплака, че мирните преговори в Пакистан на практика са се провалили, което го накара да предприеме подобни мерки.

 

Тръмп заяви, че ВМС на САЩ са започнали процеса на блокиране на всички кораби, опитващи се да влязат или да напуснат Ормузкия проток, и че други държави ще участват в блокадата.

 

Според Bloomberg, Обединеното кралство не е участвало в предложената от САЩ блокада на Ормузкия проток. Това вероятно е създало още един спорен момент между Тръмп и британския премиер Киър Стармър относно конфликта в Иран.

 

Освен това, китайският външен министър Ван И заяви, че блокадата на Ормузкия проток би противоречала на интересите на международната общност. Той призова всички страни да запазят спокойствие и да проявяват сдържаност.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 