Реклама / Ads
Четвъртък, 16 Април 2026, 15:09
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
1| 1432 | НОВИНИ

Мащабна акция на Витоша: Планински спасители издирват изчезнал край Драгалевския манастир

Източник: БГНЕС
Планински спасители се включиха в мащабна акция по издирването на човек в района на Драгалевския манастир на Витоша. Операцията се провежда в координация с полицията, по чието искане е активиран екипът на Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст.
 

От ПСС уточниха за БТА, че издирваният е в неизвестност от вчера. Към момента спасителните екипи обхождат труднодостъпни терени в ниската и средната част на планината в опит да локализират лицето.


Въпреки че условията в планините са сравнително подходящи за туризъм, ситуацията във високите части остава усложнена.

 

Времето е предимно облачно и тихо, но в по-високите зони обстановката все още е типично зимна. Стойностите на температурите в планината варират в положителния диапазон – между 1 и 7°C.


От Службата съветват туристите да се движат само по маркирани пътеки и да излизат в планината с добре заредени телефони и подходяща екипировка.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 