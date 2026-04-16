Мащабна акция на Витоша: Планински спасители издирват изчезнал край Драгалевския манастир
Планински спасители се включиха в мащабна акция по издирването на човек в района на Драгалевския манастир на Витоша. Операцията се провежда в координация с полицията, по чието искане е активиран екипът на Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст.
От ПСС уточниха за БТА, че издирваният е в неизвестност от вчера. Към момента спасителните екипи обхождат труднодостъпни терени в ниската и средната част на планината в опит да локализират лицето.
Въпреки че условията в планините са сравнително подходящи за туризъм, ситуацията във високите части остава усложнена.
Времето е предимно облачно и тихо, но в по-високите зони обстановката все още е типично зимна. Стойностите на температурите в планината варират в положителния диапазон – между 1 и 7°C.
От Службата съветват туристите да се движат само по маркирани пътеки и да излизат в планината с добре заредени телефони и подходяща екипировка.
