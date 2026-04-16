Бомбена заплаха затвори Съдебната палата в София

Веднага след получаването на сигнала на място са изпратени специализирани екипи на полицията и пожарната, които са предприели незабавни действия по стандартната процедура. Всички магистрати, служители и граждани са били евакуирани своевременно, а районът около сградата остава отцепен.

В момента органите на реда извършват щателна проверка на всички помещения и кабинети в масивната сграда. Работата на съда е временно преустановена, като достъпът ще бъде възстановен едва след като екипите по безопасност потвърдят, че няма реална опасност за присъстващите.

Очаква се повече информация от МВР след приключване на огледите.