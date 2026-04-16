Бомбена заплаха затвори Съдебната палата в София

Бомбена заплаха затвори Съдебната палата в София
Анонимен сигнал за поставено взривно устройство в сградата на Съдебната палата в София вдигна полицията под тревога тази сутрин. От Столичната дирекция на вътрешните работи потвърдиха за инцидента, като уточниха, че обаждането е постъпило в 08:45 ч., непосредствено преди началото на работния ден и първите насрочени заседания.
 

Веднага след получаването на сигнала на място са изпратени специализирани екипи на полицията и пожарната, които са предприели незабавни действия по стандартната процедура. Всички магистрати, служители и граждани са били евакуирани своевременно, а районът около сградата остава отцепен.

 

В момента органите на реда извършват щателна проверка на всички помещения и кабинети в масивната сграда. Работата на съда е временно преустановена, като достъпът ще бъде възстановен едва след като екипите по безопасност потвърдят, че няма реална опасност за присъстващите.

 

Очаква се повече информация от МВР след приключване на огледите.

