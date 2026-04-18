Събота, 18 Април 2026, 13:21
Шест години след Брекзит: Повече от половината британци искат връщане в ЕС

Редактор: Красен Бучков
В Обединеното кралство се наблюдава нарастваща подкрепа сред избирателите за повторно присъединяване към Европейския съюз, а не само за връщане към единния пазар. Това показва проучване на експерти от Best for Britain, цитирано от The Guardian.
 

Данните сочат, че 61% от избирателите одобряват настоящия подход на правителството за подобряване на отношенията с ЕС, но едва 19% изразяват силна и категорична подкрепа за него.

 

В същото време 53% от анкетираните подкрепят пълно завръщане в ЕС. Най-висока е тази подкрепа сред гласоподавателите на по-леви партии – 83% при Лейбъристка партия, 84% при Либералдемократи и 82% при Зелена партия на Англия и Уелс. Значително по-ниска е подкрепата сред симпатизантите на Консервативна партия – 39% и Reform UK – 18%.

 

Анализаторите отбелязват, че въпреки усилията на правителството да затопли отношенията с Брюксел, то продължава да разглежда връщането към митническия съюз и единния пазар като „червена линия“. Това може да разколебае част от избирателите на лейбъристите и да доведе до вътрешни напрежения в партията, подобно на случвалото се в миналото.

 

Професор Джон Къртис, експерт по социологически изследвания, критикува т.нар. „стратегия на мълчание“ на лейбъристите по темата за Брекзит. По думите му партията е загубила приблизително един от всеки десет свои избиратели в полза на Reform UK, но още по-сериозен е отливът към либералдемократите и зелените – около един на всеки четирима, тъй като тези партии са много по-активни в призивите за отмяна на Брекзит.

