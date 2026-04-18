„Ще видим утре. Надяваме се да успеят“, каза тя по повод въпроса дали всички български граждани във Великобритания ще могат да упражнят правото си на глас.

По думите на Матева секциите в чужбина са разкрити по предложения на дипломатическите и консулските представителства, които най-добре познават разпределението на българските общности.

Тя обясни, че когато избирателят вече фигурира в списъка, процесът е по-бърз, защото не се попълва декларация на място.

„Когато лицето фигурира в избирателния списък, то не подава декларация извън страната, не го дописва секционната избирателна комисия и процесът на гласуване става по-бързо“, каза Матева по bTV.

За българите, които не са подали предварително заявление, също има възможност да гласуват.

„Всички български граждани, които се намират извън страната в изборния ден, могат да гласуват, стига да има секционна комисия в мястото, в което се намират“, подчерта тя.

ЦИК напомни, че изборният ден може да бъде удължен с не повече от един час, ако в 20:00 ч. пред секцията все още има чакащи избиратели.

„Може да се удължи във всяка отделна секция според това дали пред помещението на секционната избирателна комисия в 20 часа има избиратели“, каза Матева.

Тя уточни, че ако комисията прецени, че всички чакащи не могат да гласуват в рамките на допълнителния час, ще бъдат допуснати само толкова, колкото реално могат да упражнят вота си до 21:00 ч.

Сред основните проблеми в последните дни се оказаха технически дефекти в част от хартиените бюлетини.