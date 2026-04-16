Съвременният Помпей: Град, погребан под бетон в Сицилия

Град, изчезнал за секунди



На 15 януари 1968 г. мощно земетресение разтърсва долината Беличе и буквално заличава цели населени места. Гибелина е сред най-тежко пострадалите – градът е разрушен за секунди, а стотици хора губят живота си. Хиляди остават без дом, а районът изпада в дългогодишна криза, разказва CNN.

Това е първото голямо бедствие в съвременна Италия, което разкрива слабостите на държавата в реакцията при катастрофи. Възстановяването се оказва бавно, а местните хора дълго време живеят в временни жилища, изолирани и забравени.













Решението: нов град, нов живот



Вместо да бъде възстановена на старото място, Гибелина е преместена на около 20 километра разстояние. Новият град е проектиран като модернистичен експеримент – с широки улици, необичайна архитектура и липса на традиционен център.

Този модел обаче се оказва труден за приемане. Хората губят усещането за общност, а новата среда изглежда чужда.

Именно тогава се ражда идеята, която ще превърне Гибелина в уникален случай – възраждане чрез изкуство.



Бетонът като памет



Художникът Алберто Бури предлага радикално решение – останките на стария град да не бъдат разчиствани или възстановявани, а да бъдат покрити с бетон. Така се създава „Крето ди Бури“ – гигантско произведение на земно изкуство, което обхваща десетки декари.

Бетонните блокове следват картата на старите квартали, а тесните пътеки между тях възпроизвеждат улиците. Под тях лежат руините на домовете, живота и спомените на хората.

За разлика от Помпей, където слоевете пепел разкриват трагедията, тук бетонът я запечатва. Това е памет, която не се разгръща, а се съхранява – мълчалива и тежка.



Град, превърнат в културен символ



Новата Гибелина постепенно се превръща в център на съвременното изкуство. Художници, архитекти и творци от цял свят оставят свои произведения в града. Създават се музеи, скулптури и пространства, които превръщат мястото в своеобразна открита галерия.















През 2026 г. Гибелина е обявена за първата столица на съвременното изкуство в Италия – признание за десетилетия усилия да се превърне трагедията в културно наследство.



Между пустота и надежда



Днес градът остава странно място – с малко жители, огромни пространства и усещане за тишина. Но именно тази тишина носи силата му. Гибелина не е просто история за разрушение, а за това как паметта може да бъде съхранена по необичаен начин.

Под бетонния лабиринт не лежат само руини, а цял един свят, който отказва да бъде забравен.