Четвъртък, 16 Април 2026, 19:27
Съвременният Помпей: Град, погребан под бетон в Сицилия

В западната част на Сицилия, далеч от туристическите маршрути, се намира едно от най-необичайните места в Европа – град, който не е просто разрушен, а съзнателно „погребан“ под бетон, за да бъде запомнен. Там, където някога е била Гибелина, днес се простира огромна сива структура, която следва очертанията на старите улици и къщи. Това не е руина в традиционния смисъл, а паметник – съвременен Помпей, в който историята не е разкрита, а запечатана завинаги.
 

Град, изчезнал за секунди


На 15 януари 1968 г. мощно земетресение разтърсва долината Беличе и буквално заличава цели населени места. Гибелина е сред най-тежко пострадалите – градът е разрушен за секунди, а стотици хора губят живота си. Хиляди остават без дом, а районът изпада в дългогодишна криза, разказва CNN.

 

Това е първото голямо бедствие в съвременна Италия, което разкрива слабостите на държавата в реакцията при катастрофи. Възстановяването се оказва бавно, а местните хора дълго време живеят в временни жилища, изолирани и забравени.







Решението: нов град, нов живот


Вместо да бъде възстановена на старото място, Гибелина е преместена на около 20 километра разстояние. Новият град е проектиран като модернистичен експеримент – с широки улици, необичайна архитектура и липса на традиционен център.

 

Този модел обаче се оказва труден за приемане. Хората губят усещането за общност, а новата среда изглежда чужда.

 

Именно тогава се ражда идеята, която ще превърне Гибелина в уникален случай – възраждане чрез изкуство.


Бетонът като памет


Художникът Алберто Бури предлага радикално решение – останките на стария град да не бъдат разчиствани или възстановявани, а да бъдат покрити с бетон. Така се създава „Крето ди Бури“ – гигантско произведение на земно изкуство, което обхваща десетки декари.

 

Бетонните блокове следват картата на старите квартали, а тесните пътеки между тях възпроизвеждат улиците. Под тях лежат руините на домовете, живота и спомените на хората.

 

За разлика от Помпей, където слоевете пепел разкриват трагедията, тук бетонът я запечатва. Това е памет, която не се разгръща, а се съхранява – мълчалива и тежка.


Град, превърнат в културен символ


Новата Гибелина постепенно се превръща в център на съвременното изкуство. Художници, архитекти и творци от цял свят оставят свои произведения в града. Създават се музеи, скулптури и пространства, които превръщат мястото в своеобразна открита галерия.







През 2026 г. Гибелина е обявена за първата столица на съвременното изкуство в Италия – признание за десетилетия усилия да се превърне трагедията в културно наследство.


Между пустота и надежда


Днес градът остава странно място – с малко жители, огромни пространства и усещане за тишина. Но именно тази тишина носи силата му. Гибелина не е просто история за разрушение, а за това как паметта може да бъде съхранена по необичаен начин.

 

Под бетонния лабиринт не лежат само руини, а цял един свят, който отказва да бъде забравен.

