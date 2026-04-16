България е в състояние на хронична нестабилност: От 2021 г. насам тя сменя седем премиери, без нито един да изкара пълен мандат, а изборите се превръщат в повтарящ се опит за намиране на работещо управление, пише изданието.

На този фон Радев залага на силна антикорупционна реторика. Политическият му пробив идва през 2020 г. по време на протестите срещу влиянието на олигарси върху институциите, когато той се утвърждава като лице на общественото недоволство.















Днес основното му послание остава същото – демонтаж на олигархичния модел, който според него контролира държавата.



Неясна политическа посока



Въпреки ясната критика към статуквото, конкретните му политики остават трудно очертани. Според Politico, Радев съзнателно запазва неясни позиции, за да привлича по-широк кръг избиратели.

Това поражда въпроси и в Брюксел. Той е изразявал скептицизъм към помощта за Украйна и е допускал възможност за внос на руски петрол – позиции, които се възприемат като близки до Кремъл.

Икономическите му идеи също не се вписват ясно в ляво-дясна рамка.



Разнородна подкрепа



Движението му „Прогресивна България“ обединява различни фигури – от бивши политици до нови лица и военни. Подкрепа идва от разнообразни политически среди, включително националистически и проруски избиратели.

Анализатори предупреждават, че подобна широка, но противоречива база може да се окаже нестабилна при реално управление.



Основният въпрос остава



Според анализа на Politico, ключовият въпрос е дали Радев може да превърне подкрепата си в работещо управление.

Преходът от президент към лидер на политически проект изисква способност за преговори и коалиционно управление – умения, които той все още не е демонстрирал в такава роля.

Така Радев остава фигура, която концентрира недоволството от системата, но без ясно доказан модел как тя да бъде променена.