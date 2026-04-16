Говорителят на ЦИК Росица Матева увери, че всяка машина преминава през строга проверка и верификация, като се инсталира единствено с официално удостоверения софтуер. По нейните думи процесът върви напълно гладко, като 100% от устройствата ще бъдат проверени, преди да поемат към избирателните секции. Междувременно техниката, предвидена за гласуването в чужбина, вече е изпратена и се очаква да е пристигнала в съответните държави.

Логистичната операция по транспортирането в страната започва още в петък вечерта, като първите камиони ще потеглят към най-отдалечените областни центрове.

От комисията обясниха, че планът включва използването на междинни центрове за претоварване, където машините ще се местят на бусове и автомобили под засилена охрана през нощта, за да достигнат навреме до крайните дестинации. Целта на тази нощна акция е всички устройства да бъдат предадени на секционните избирателни комисии в съботния ден.

При приемането на техниката в събота членовете на секционните комисии ще имат задачата да проверят генерирания хеш код, който е основната гаранция за автентичността на софтуера и защитата срещу неправомерни манипулации.

Общо 9354 секции на територията на страната ще посрещнат избирателите в неделя с подготвени машини, готови за вота.