Четвъртък, 16 Април 2026, 15:09
Нощна акция „Машини“: Бусове разнасят техниката за вота под засилена охрана

Редактор: Констанца Илиева
Три дни преди предсрочния парламентарен вот Централната избирателна комисия демонстрира пред медиите мащабната подготовка по инсталирането на устройствата за гласуване. В защитения склад, където се съхранява техниката, екипите на „Сиела Норма“ извършват финалните настройки под прекия контрол на държавни експерти.
 

Говорителят на ЦИК Росица Матева увери, че всяка машина преминава през строга проверка и верификация, като се инсталира единствено с официално удостоверения софтуер. По нейните думи процесът върви напълно гладко, като 100% от устройствата ще бъдат проверени, преди да поемат към избирателните секции. Междувременно техниката, предвидена за гласуването в чужбина, вече е изпратена и се очаква да е пристигнала в съответните държави.

 

Логистичната операция по транспортирането в страната започва още в петък вечерта, като първите камиони ще потеглят към най-отдалечените областни центрове.

 

От комисията обясниха, че планът включва използването на междинни центрове за претоварване, където машините ще се местят на бусове и автомобили под засилена охрана през нощта, за да достигнат навреме до крайните дестинации. Целта на тази нощна акция е всички устройства да бъдат предадени на секционните избирателни комисии в съботния ден.

 

При приемането на техниката в събота членовете на секционните комисии ще имат задачата да проверят генерирания хеш код, който е основната гаранция за автентичността на софтуера и защитата срещу неправомерни манипулации.

 

Общо 9354 секции на територията на страната ще посрещнат избирателите в неделя с подготвени машини, готови за вота.

