Ограничението обхваща Черно море, река Дунав и вътрешните водоеми в страната.

За 2026 г. са определени конкретни периоди за различните видове. Уловът на карагьоз (дунавска скумрия) в българския участък на Дунав е забранен от 1 до 31 май. За попчетата в Черно море забраната с мрежени уреди е от 15 април до 15 май.

При калкана ограниченията са по-дълги – от 15 април до 15 юни, като през този период се забраняват не само уловът, но и съхранението, разтоварването и продажбата му.

За останалите пролетно-лятно размножаващи се риби сроковете зависят от надморската височина. До 500 метра забраната е от 15 април до 31 май, а над 500 метра – от 1 май до 15 юни.

До 31 май се удължава и ограничението за улов на бяла риба, щука и распер с мрежени уреди в Дунав.

В заповедта са посочени и водоемите, в които любителският риболов остава разрешен по време на забраната.