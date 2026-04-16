Влезе в сила забраната за риболов заради размножителния период на рибите

Влезе в сила ежегодната забрана за улов на риба и други водни организми през размножителния им период, съобщиха от Министерството на земеделието и храните. Мярката се въвежда със заповед на министъра, съгласувана с Министерството на околната среда и водите, и цели да осигури условия за естественото възпроизводство на рибните популации.
 

Ограничението обхваща Черно море, река Дунав и вътрешните водоеми в страната.

 

За 2026 г. са определени конкретни периоди за различните видове. Уловът на карагьоз (дунавска скумрия) в българския участък на Дунав е забранен от 1 до 31 май. За попчетата в Черно море забраната с мрежени уреди е от 15 април до 15 май.

 

При калкана ограниченията са по-дълги – от 15 април до 15 юни, като през този период се забраняват не само уловът, но и съхранението, разтоварването и продажбата му.

 

За останалите пролетно-лятно размножаващи се риби сроковете зависят от надморската височина. До 500 метра забраната е от 15 април до 31 май, а над 500 метра – от 1 май до 15 юни.

 

До 31 май се удължава и ограничението за улов на бяла риба, щука и распер с мрежени уреди в Дунав.

 

В заповедта са посочени и водоемите, в които любителският риболов остава разрешен по време на забраната.

