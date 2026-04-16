Футболната легенда Алекс Манингер загина при нелепа катастрофа

Трагедията се е разиграла на железопътен прелез, където автомобилът на Манингер е бил ударен и повлечен от преминаваща влакова композиция. Въпреки светкавичната реакция на спешните екипи, пристигнали на мястото на сблъсъка, опитите за реанимация са останали неуспешни и лекарите само са констатирали смъртта му.

Алекс Манингер остава в историята като първия австрийски футболист, успял да се наложи в английската Висша лига. Той се присъедини към „Арсенал“ през 1997 г., превръщайки се в ключова фигура за спечелването на паметния „дубъл“ – титлата и Купата на Англия. Богатата му кариера премина през италианските грандове „Ювентус“, „Торино“ и „Сиена“, преди да направи емоционално завръщане на Острова в състава на „Ливърпул“.