Реклама / Ads
Четвъртък, 16 Април 2026, 19:26
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
НОВИНИ

Глобален срив в Starlink блокира военни дронове на САЩ край Калифорния

Глобален срив в сателитната мрежа Starlink на Илон Мъск оставя десетки американски военни дронове без контрол край бреговете на Калифорния. Инцидентът, разкрит чрез вътрешни документи на Военноморските сили на САЩ, показва колко уязвима може да бъде армията, когато разчита на една единствена технология за ключови операции.
 

Миналия август флотът провежда тестове с безпилотни надводни съдове – малки автономни лодки, които са част от бъдещите военни стратегии на САЩ, включително при евентуален конфликт с Китай. В разгара на изпитанията обаче връзката внезапно прекъсва. Около 24 дрона остават без комуникация и започват да се носят неконтролируемо в океана, докато операторите губят достъп до системите им за почти час, пише Reuters. 

 

Причината се оказва глобален срив в Starlink, засегнал милиони потребители по света. Случаят не е единичен. Според документите, разгледани от Reuters, и други тестове са били нарушени от проблеми със сателитната мрежа – от пълна липса на връзка до нестабилни и прекъсващи сигнали, които правят управлението на дроновете практически невъзможно.







Подобни затруднения са отчетени и по време на серия тестове през април 2025 г. Тогава Starlink изпитва трудности да поддържа стабилна връзка при едновременно управление на множество безпилотни системи. Основният проблем е натоварването – огромният поток от данни, необходим за координацията на няколко дрона наведнъж. В доклад на флота се казва, че зависимостта от Starlink „разкрива ограничения при работа с множество платформи“, което поставя въпроси за надеждността на системата в реална бойна ситуация.

 

Въпреки тези проблеми, Starlink остава ключова технология за американската армия. Мрежата от хиляди сателити в ниска околоземна орбита осигурява бърза и достъпна връзка почти навсякъде по света – включително в райони без наземна инфраструктура. Това я прави незаменима за модерните военни операции, които разчитат на дронове, сензори и системи за проследяване на ракети.

 

Тази зависимост обаче поражда и сериозни опасения. SpaceX, компанията на Илон Мъск, вече доминира в космическия сектор – както при изстрелванията на ракети, така и при сателитните комуникации. Системи като Starlink и военната ѝ версия Starshield носят милиарди долари приходи и дават на компанията почти монополна позиция. Конкуренти като Amazon все още изостават значително.

 

Във Вашингтон все по-често се чуват предупреждения за рисковете от тази концентрация на влияние. Законодатели поставят въпроса дали е разумно националната сигурност да зависи от решенията на една частна компания и нейния ръководител. Съмненията се засилват и от предишни случаи, при които достъпът до Starlink е бил ограничаван – включително за украински сили по време на операции срещу Русия, което според информации е разклатило доверието на съюзниците.

 

В крайна сметка американската армия се оказва в сложна ситуация. От една страна, Starlink предлага евтина, бърза и глобална комуникация, която трудно може да бъде заменена. От друга – всяко прекъсване или ограничение може да доведе до сериозни оперативни проблеми. Затова, както признават експерти, военните на практика приемат този риск като неизбежна част от предимствата, които технологията носи.

 

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 