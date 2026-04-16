Миналия август флотът провежда тестове с безпилотни надводни съдове – малки автономни лодки, които са част от бъдещите военни стратегии на САЩ, включително при евентуален конфликт с Китай. В разгара на изпитанията обаче връзката внезапно прекъсва. Около 24 дрона остават без комуникация и започват да се носят неконтролируемо в океана, докато операторите губят достъп до системите им за почти час, пише Reuters.

Причината се оказва глобален срив в Starlink, засегнал милиони потребители по света. Случаят не е единичен. Според документите, разгледани от Reuters, и други тестове са били нарушени от проблеми със сателитната мрежа – от пълна липса на връзка до нестабилни и прекъсващи сигнали, които правят управлението на дроновете практически невъзможно.















Подобни затруднения са отчетени и по време на серия тестове през април 2025 г. Тогава Starlink изпитва трудности да поддържа стабилна връзка при едновременно управление на множество безпилотни системи. Основният проблем е натоварването – огромният поток от данни, необходим за координацията на няколко дрона наведнъж. В доклад на флота се казва, че зависимостта от Starlink „разкрива ограничения при работа с множество платформи“, което поставя въпроси за надеждността на системата в реална бойна ситуация.

Въпреки тези проблеми, Starlink остава ключова технология за американската армия. Мрежата от хиляди сателити в ниска околоземна орбита осигурява бърза и достъпна връзка почти навсякъде по света – включително в райони без наземна инфраструктура. Това я прави незаменима за модерните военни операции, които разчитат на дронове, сензори и системи за проследяване на ракети.

Тази зависимост обаче поражда и сериозни опасения. SpaceX, компанията на Илон Мъск, вече доминира в космическия сектор – както при изстрелванията на ракети, така и при сателитните комуникации. Системи като Starlink и военната ѝ версия Starshield носят милиарди долари приходи и дават на компанията почти монополна позиция. Конкуренти като Amazon все още изостават значително.

Във Вашингтон все по-често се чуват предупреждения за рисковете от тази концентрация на влияние. Законодатели поставят въпроса дали е разумно националната сигурност да зависи от решенията на една частна компания и нейния ръководител. Съмненията се засилват и от предишни случаи, при които достъпът до Starlink е бил ограничаван – включително за украински сили по време на операции срещу Русия, което според информации е разклатило доверието на съюзниците.

В крайна сметка американската армия се оказва в сложна ситуация. От една страна, Starlink предлага евтина, бърза и глобална комуникация, която трудно може да бъде заменена. От друга – всяко прекъсване или ограничение може да доведе до сериозни оперативни проблеми. Затова, както признават експерти, военните на практика приемат този риск като неизбежна част от предимствата, които технологията носи.