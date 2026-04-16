Четвъртък, 16 Април 2026, 15:09
ЕС обмисля дигитален талон за колите, по-малко документи за шофьорите

Европейският съюз подготвя сериозна промяна за шофьорите – регистрационният талон на автомобилите да стане дигитален и валиден в целия ЕС. Целта е по-малко бюрокрация, по-лесни проверки и по-сигурен пазар на автомобили.
 

Комисията по транспорт и туризъм в Европейския парламент вече подкрепи предложението с 39 гласа „за“. Ако бъде окончателно прието, дигиталният документ ще стане основен до три години след влизането на правилата в сила. Хартиен вариант ще остане, но само при поискване.


Какво означава това за шофьорите


Най-голямата промяна е, че няма да се налага да носите талона на колата. Данните ще са достъпни дигитално – през система, до която имат достъп институциите в целия ЕС, както и чрез мобилно приложение.

 

При проверка в чужбина полицията ще може директно да вижда информацията за автомобила, без нужда от хартиен документ. Това значително





 

Промяна ще има и при покупка на автомобил от друга страна. Новата система ще дава достъп до историята на превозното средство – включително пробег и технически прегледи. Така рискът от измами, като манипулиран километраж или укрити дефекти, ще бъде по-малък.


Как ще работи системата


Дигиталният талон няма да бъде просто сканиран документ. Той ще е част от обща европейска база данни със стандартизирана информация за всички превозни средства.

 

Ще се съхраняват данни като марка, собственик, технически характеристики, резултати от прегледи и причините за дерегистрация. Предвижда се и QR код за бърз достъп до информацията.

 

Държавите ще бъдат задължени да обменят тези данни помежду си, включително информация за пробега и проверките, за да се ограничи измамата при продажба на автомобили и търговията с крадени коли.


Кога ще влезе в сила


Предстоят преговори между Европейския парламент и държавите членки. След окончателното приемане страните ще имат три години да въведат новите правила.

 

Ако това стане в близко време, дигиталният талон може да стане реалност до края на десетилетието, а хартиеният постепенно да остане в миналото.

 

Реформата е част от по-широк пакет на ЕС за повишаване на пътната безопасност и улесняване на движението на хора и автомобили в рамките на съюза.

