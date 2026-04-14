Словашкият политолог и президент на Института за обществени въпроси Григорий Месежников обсъди вероятността от подобен сценарий и как поражението на Орбан би се отразило на политиките на други „приятели на Путин“. Неговите директни обяснения са в статията „Фицо без основния си съюзник: Как поражението на Орбан ще се отрази на Словакия “. По-долу са ключовите моменти от статията на политолога.

"...Всъщност, Роберт Фицо призна, че може да блокира заем за Украйна, следвайки примера на Орбан. И според мен това беше просто огромна грешка, защото, първо, Словакия не е толкова силна държава, колкото Унгария.

И второ, как могат да се обявят предварително мерки, които, ако бъдат приложени, ще навредят допълнително както на личния имидж на Фицо, така и на репутацията на Словакия?



Словакия е зависима от Европейския съюз, тъй като 80% от всички публични инвестиции в страната идват от фондове на ЕС. Ще посмее ли Фицо да се противопостави на целия ЕС в тази ситуация?

Той би могъл да си позволи подобна политика само ако работеше в тандем с Виктор Орбан. Също така съм уверен, че чешкият премиер Андрей Бабиш няма да замени Орбан с Фицо.

По този начин поражението на унгарския премиер очевидно отслаби Фицо.

Той може първо да се опита да блокира заема или да наложи санкции, но само за да спаси репутацията си.

След това той бързо ще обяви, че ЕС е взел предвид исканията му – и ще се откаже от блокадата.

Разбира се, словашкият премиер Роберт Фицо не харесва Украйна – меко казано.

Тук се чуват отгласи от газовите войни между Украйна и Русия, но може би още по-важното е, че Фицо просто завижда на Зеленски.

Украинският президент е обичан в Европа, а мнозина в Словакия също го обичат – може би дори повече от Фицо.

Освен това, словашкият премиер очевидно симпатизира на Русия и гравитира към авторитарни режими.

Подобно на Орбан, Роберт Фицо използва антиукраински наративи в предизборните си кампании.

Антиукраинските изявления обаче никога не са били единственият наратив в неговите кампании, нито дори най-силният.

Нещо повече, трудно е да си представим някой в ​​Словакия да приема насериозно кампанията, която Орбан водеше.



Ако Фицо беше провел подобна кампания, щеше да загуби с голяма разлика – просто вече нямаше да бъде смятан за адекватен човек.

Друга разлика е, че Орбан се ползваше с подкрепата на Доналд Тръмп, докато Фицо не успя да установи отношения с американския президент и срещата им завърши със скандал.



И най-важното е, че от няколко години насам всички социологически проучвания показват, че опозицията уверено ще спечели предстоящите избори. Всъщност, понякога общият ѝ резултат е много близо до конституционно мнозинство.

Тук обаче има проблем: словашката опозиция трудно постига споразумение, тъй като между тях има сериозни идеологически различия.

Мисля, че все пак ще могат да постигнат споразумение, но коалицията ще бъде много нестабилна.

Не изключвам, че поражението на Орбан ще даде възможност на Фицо да изиграе „унгарската карта“. Антиунгарските настроения са силни в Словакия и сега Фицо може да се опита да изиграе тази карта."

Освен това, победителят в унгарските избори, Петер Мадяр, вече разкритикува неотдавнашния словашки закон, забраняващ критиката към декретите на Бенеш.