Според The ​​Wall Street Journal, дискусиите за така нареченото „европейско НАТО“ се провеждат неофициално, по време на задкулисни срещи и консултации между съюзниците. Идеята не е да се създаде алтернатива на Алианса, а да се адаптира структурата му към сценарий, в който Европа поема значително по-голяма роля по въпросите на отбраната.

„Тези планове, формулирани за първи път миналата година, демонстрират дълбочината на опасенията на Европа относно надеждността на САЩ. Те се засилиха, след като Тръмп заплаши да анексира Гренландия от членката на НАТО Дания и придобиха нова спешност на фона на противопоставянето около отказа на Европа да подкрепи войната на САЩ срещу Иран“, се казва в статията.



Решаващият фактор, както беше отбелязано, беше „политическият обратен завой“ на Германия. В продължение на десетилетия страната се съпротивляваше на френските призиви за по-голяма европейска отбранителна автономност, предпочитайки да запази Съединените щати като основен гарант за сигурността. Сега, под ръководството на канцлера Фридрих Мерц, това се променя, тъй като има опасения относно непредсказуемостта на американската политика, съобщиха информирани източници пред изданието.

WSJ оценява мащаба на предизвикателството като огромен. Според тях цялата структура на НАТО е изградена около американското лидерство на почти всяко ниво – от логистиката и разузнаването до висшето военно командване. И европейците се опитват да поемат повече от тези отговорности. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте наскоро заяви, че Алиансът ще стане „по-европейски“.

„Прехвърлянето на тежестта от САЩ към Европа вече е в ход и ще продължи като част от стратегията на САЩ за отбрана и национална сигурност. Най-важното е да се признае този процес и да се приложи контролирано, вместо да се позволи на САЩ да се оттеглят твърде бързо“, заяви финландският президент Александър Стуб, един от лидерите на тази инициатива.

Исторически поврат в Германия

Както беше отбелязано, ключовият политически катализатор за този процес беше историческият обрат в Германия, дом на американските ядрени оръжия. Страната дълго време избягваше да поставя под въпрос ролята на САЩ като гарант за сигурността. Германците се опасяваха, че засилването на европейското лидерство в НАТО може да даде на САЩ извинение да намалят участието си.



В края на миналата година обаче Мерц започна да преосмисля тази позиция, стигайки до заключението, че Тръмп е готов да се откаже от подкрепата си за Украйна. Според източници той също така смятал, че президентът на САЩ бърка агресора и жертвата във войната и че политиката на САЩ в НАТО вече няма ясни ценности.

Въпреки това, германският лидер не искаше публично да постави под въпрос Алианса, което би могло да бъде опасно. Вместо това беше взето решение Европа да поеме по-голяма роля: САЩ щяха да останат в НАТО, но основната тежест на отбраната щеше да падне върху европейците.

Германският министър на отбраната Борис Писториус призна, че дискусиите в рамките на НАТО са трудни, но биха могли да открият нови възможности за Европа. Той нарече НАТО „незаменим както за Европа, така и за Съединените щати“.

„Но е ясно също, че ние, европейците, трябва да поемем повече отговорност за отбраната и ние го правим. НАТО трябва да стане по-европейско, за да остане трансатлантическо“, каза той.