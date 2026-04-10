Отбелязва се, че на министъра на отбраната на Руската федерация А. Р. Белоусов, на началника на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация – командир на Обединената група войски (сили), армейски генерал В. В. Герасимов са дадени указания за прекратяване на военните действия във всички посоки за този период.



„Войските трябва да бъдат готови да противодействат на всякакви евентуални провокации от страна на противника, както и на всякакви агресивни действия. Предполагаме, че украинската страна ще последва примера на Руската федерация“, добавиха те.



Украйна преди това беше предложила на Русия прекратяване на огъня по време на Великденските празници и се надяваше, че САЩ ще го подкрепят. Президентът Зеленски заяви това по време на заседанието на Съвета на външните министри на ЕС на 31 март.