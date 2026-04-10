Събота, 11 Април 2026, 04:52
Великденско примирие в Украйна

Редактор: Frognews
Руският президент Владимир Путин обяви „великденско примирие“ от 16:00 часа на 11 април до края на деня на 12 април, съобщиха от Кремъл. „По решение на Върховния главнокомандващ на въоръжените сили на Руската федерация, В. В. Путин, във връзка с наближаващия православен празник Великден (Светлото Христово Възкресение), се обявява прекратяване на огъня от 16:00 часа на 11 април до края на деня на 12 април 2023 г.“, се казва в изявлението.
 

Отбелязва се, че на министъра на отбраната на Руската федерация А. Р. Белоусов, на началника на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация – командир на Обединената група войски (сили), армейски генерал В. В. Герасимов са дадени указания за прекратяване на военните действия във всички посоки за този период.


„Войските трябва да бъдат готови да противодействат на всякакви евентуални провокации от страна на противника, както и на всякакви агресивни действия. Предполагаме, че украинската страна ще последва примера на Руската федерация“, добавиха те.


Украйна преди това беше предложила на Русия прекратяване на огъня по време на Великденските празници и се надяваше, че САЩ ще го подкрепят. Президентът Зеленски заяви това по време на заседанието на Съвета на външните министри на ЕС на 31 март.

