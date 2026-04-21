Анализът обхваща най-натоварените международни маршрути в ЕС. При близо половината от тях купуването на билет за влак е трудно или невъзможно.

По 20% от маршрутите изобщо не може да се закупи билет за цялото пътуване, а в още 27% това е възможно само чрез един оператор. Така пътниците често трябва да комбинират отделни билети или да търсят информация от различни сайтове.

Популярни линии като Лисабон–Мадрид и Барселона–Милано не могат да бъдат резервирани от нито една платформа на железопътен оператор.















Липсващи алтернативи



Основният проблем е, че железопътните компании рядко показват конкуренцията си. В 86% от случаите операторите не продават билети на други компании, а в 59% дори не ги показват.

Така пътниците често не разбират, че има по-евтини или по-удобни варианти за пътуване.



Пречка за по-зелен транспорт



Според експертите това директно пречи на усилията за намаляване на въглеродните емисии. Авиацията остава един от най-замърсяващите сектори и се очаква да расте значително през следващите години.

Проучване на YouGov показва, че 61% от хората са се отказвали от влаково пътуване заради сложното купуване на билети. Над 40% биха използвали влак по-често, ако процесът беше по-лесен.



Цената не е единственият проблем



Въпреки че влаковете често са по-скъпи, това не е единствената причина хората да избират самолет. В много случаи по-евтини варианти съществуват, но не се показват в системите за резервации.

Така пътниците се насочват към полетите, които са по-лесни за планиране и резервиране.



Очаквани промени



Европейската комисия подготвя нови правила за единен билет, които трябва да бъдат представени на 13 май. Целта е да се улесни пътуването с влак в Европа и да се подобри достъпът до информация за всички налични маршрути.

Според експертите подобна мярка е ключова, ако ЕС иска реално да насърчи железопътния транспорт като алтернатива на кратките полети.