Кои светци почитаме днес и какви са традициите

Свети Януарий живее по времето на император Диоклециан – период на едни от най-тежките гонения срещу християните в Римската империя. Той е епископ на Беневент и се отличава с дълбока вяра, милосърдие и активна духовна дейност. Подкрепя преследваните християни и насърчава вярващите в трудни времена.

По време на гоненията Януарий е арестуван заедно със свои сподвижници – духовници и миряни. Всички те са подложени на тежки мъчения, но отказват да се отрекат от вярата си и приемат мъченическа смърт.

Свети Теодор приема мъченичество в Персийската империя, където християните са преследвани и считани за заплаха за установения религиозен ред. Въпреки натиска той остава верен на вярата си и загива, превръщайки се в част от традицията на персийските мъченици.

На този ден вярващите посещават храм и отправят молитви за здраве, прошка и духовен мир.

Според народните вярвания е добре да се избягва тежък физически труд. Не се препоръчва и посещение на гора или гробище. Денят е подходящ за спокойствие, молитва и уединение.