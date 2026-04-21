ОССЕ: Изборите са прозрачни, но с пропуски и силна поляризация

Според доклада основните свободи са били като цяло спазени, а гласуването е протекло организирано. Въпреки това кампанията е била силно поляризирана и белязана от негативна реторика между участниците.

Наблюдателите обръщат внимание и на пропуски в законодателната рамка, особено по отношение на финансирането на партиите и предизборните кампании. По думите им липсата на достатъчно ясни правила в тази сфера остава проблем.

Критика има и към направени в последния момент промени, свързани с броя на избирателните секции в чужбина. Според оценката това е подкопало предвидимостта и стабилността на изборния процес.

Заключението на международните мисии е, че въпреки отчетените проблеми, изборите са били проведени в съответствие с основните демократични стандарти, но остават области, които изискват подобрение.