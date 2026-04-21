ВАС окончателно спря промяната за яслите в София, остават старите правила

Върховният административен съд окончателно отмени промяна на Столичния общински съвет, свързана с назначаването на медицински сестри в яслените групи към детските градини в София. Това означава, че досегашният ред се запазва.
 

Решението на СОС от ноември 2024 г. предвиждаше трудовите договори на медицинските сестри да се сключват от директорите на детските градини. Целта беше да се улесни работата и да се реагира по-бързо при недостиг на кадри.

 

Синдикални и професионални организации, обаче, оспориха тази промяна в съда. Според тях тя засяга пряко трудовите права и статута на медицинските специалисти.


Какво реши съдът


Върховният административен съд приема, че решението на общинския съвет не е вътрешна административна мярка, а общ административен акт. Затова при приемането му е трябвало да се спазят процедурите за обществено обсъждане и участие на засегнатите страни.







Съдът установява, че това не е направено. Синдикати и организации не са имали реална възможност да изразят позиция, което представлява съществено нарушение.

 

Допълнително магистратите посочват, че липсват достатъчно ясни мотиви защо се налага промяната. Това затруднява както контрола върху решението, така и защитата на засегнатите страни.


Яслите не са просто част от детските градини


В решението си съдът подчертава, че яслените групи имат специфичен статут. Те работят по правила, близки до тези на детските ясли, където водеща е медицинската грижа за деца от 10 месеца до 3 години.

 

Затова и ролята на медицинските специалисти е ключова – те отговарят за здравето, наблюдението, храненето и безопасността на децата.

 

Магистратите отбелязват и разликата в управлението – директорите на детски градини са с педагогически профил, докато при яслите се изисква медицинска квалификация. Според съда тази разлика е съществена и не може да бъде пренебрегвана.


Какво следва


Съдът отхвърля жалбата на Столична община и потвърждава решението на Административен съд София-град, с което спорната промяна беше отменена.

 

Общината е осъдена да плати 1466,87 лева разноски по делото на Синдиката на българските медицински специалисти.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

