Оставка в кабинета на Тръмп, министър под разследване за скандали

Проверяват се и нейни сътрудници за насочване на средства към политически свързани лица.

Разследването се води от инспектората на ведомството.

Чавес-Деремер е третият член на кабинета на Тръмп, който напуска поста си по време на втория му мандат. Преди нея си тръгнаха министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем и главният прокурор Пам Бонди.















Нови скандали в администрацията



Случаят не е изолиран. В края на миналата седмица списание публикува информация за директора на ФБР Каш Пател, според която той е проявявал „прекомерна употреба на алкохол“ и е отсъствал необяснимо от работа.

Пател отрича обвиненията и обяви, че ще съди изданието. В понеделник той вече е подал иск за клевета за 250 млн. долара.



Политическа реакция



Демократите използваха ситуацията, за да атакуват администрацията на Тръмп. Според тях честите оставки показват, че управлението „се разпада“.

Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър призова за оставката на директора на ФБР.

„Американците заслужават стабилно и трезво ръководство на ФБР. Всеки ден, в който той остава на поста, е риск за националната сигурност“, написа Шумър.