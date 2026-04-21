Разследващите установиха, че част от децата са осиновени от руски граждани. Други непълнолетни се намират в лагери за превъзпитание или са настанени в специализирани психиатрични заведения. По мащабната инициатива работиха 40 експерти от 18 различни държави. В процеса се включиха представители на Международния наказателен съд и множество неправителствени организации.

Експертите успяха да съставят 45 подробни доклада, съдържащи ценна информация за местоположението на децата. Тези документи вече са предоставени на украинските власти за предприемане на следващи стъпки. Често в подобни сложни случаи селфита в социалните мрежи помагат за откриване на точното местонахождение на отвлечените.

Организацията на обединените нации класифицира депортирането на украински деца като престъпление срещу човечеството. Документираният доклад на ООН разглежда общо 1205 конкретни случая. Повечето от тях са регистрирани в районите на Донецк и Луганск. Проучвания на Йейлския университет сочат, че над 35 000 деца са били преместени принудително от началото на инвазията.

Международният наказателен съд вече издаде официални заповеди за арест на руския президент Владимир Путин и Мария Лвова-Белова. Обвиненията срещу тях са пряко свързани с незаконното депортиране на украински деца. Според международни наблюдатели Русия провежда умишлена политика на заличаване на украинската идентичност чрез тези системни действия.

Поне 78 отвлечени деца са записани в руски кадетски корпуси и военни академии. Тези учебни заведения са под прякото ръководство на Следствения комитет на Руската федерация. В Беларус държавната телевизия съобщи за групи деца от окупираните територии, които участват във военни занимания. Те преминават през учения за евакуация при пожар и други тренировки заедно с беларуски войници.

Британският министър пред ООН подчерта, че Русия използва децата като инструмент в текущата война. Официалните данни от Киев показват, че близо 20 000 непълнолетни са принудително изведени към руска територия. Тези данни продължават да се актуализират в хода на международните разследвания.

Мария Захарова от руското Министерство на външните работи представи коренно различна позиция по темата. Тя твърди, че през 2025 г. общо 293 деца са пострадали от действия на украинската страна. Според нейните изявления 22 деца са били убити, а 271 са ранени. Захарова допълва, че от 2022 г. насам общият брой на убитите деца е 236.

Въпреки международния натиск, процесът по идентификация и връщане на децата остава изключително труден. Европол и партньорските организации продължават да събират доказателства за всяко отделно дете. Целта е осигуряване на правна основа за бъдещи съдебни процеси срещу отговорните лица.