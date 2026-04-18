Реклама / Ads
Събота, 18 Април 2026, 13:21
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
3| 2217 | СВЯТ

САЩ отново отмениха част от санкциите върху руския петрол

Администрацията на президента на САЩ удължи изключенията, позволяващи на страните да купуват санкциониран руски петрол и нефтопродукти, съобщава Reuters. Вашингтон се стреми да ограничи световните цени на енергийните източници, които се повишиха на фона на конфликта в Близкия изток, отбелязва агенцията.
 

Министерството на финансите на САЩ разреши закупуването на петрол, натоварен на кораби до петък, до 16 май — това е удължаване на първоначалното 30-дневно разрешение, чието действие изтече на 11 април, става ясно от документ, публикуван на сайта на ведомството.

 

Удължаването беше оформено два дни след като министърът на финансите Скот Бесент заяви, че Вашингтон няма да удължава разрешението, което позволяваше на страните да купуват руски петрол без страх от санкции от САЩ. Тогава той каза, че облекчението не е повлияло кой знае колко на цените. При първото облекчение той нарече мярката “тясноспециализирана и краткосрочна” и увери, че тя няма да донесе сериозна финансова изгода на Русия. По изчисления на анализатори Русия е успяла да заработи за този период около 4 млрд. долара.

 

Тези разрешения могат да усложнят усилията на Запада да лиши Русия от приходи от войната в Украйна и да доведат до разногласия между Вашингтон и неговите съюзници.

 

 

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 