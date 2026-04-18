САЩ отново отмениха част от санкциите върху руския петрол

Министерството на финансите на САЩ разреши закупуването на петрол, натоварен на кораби до петък, до 16 май — това е удължаване на първоначалното 30-дневно разрешение, чието действие изтече на 11 април, става ясно от документ, публикуван на сайта на ведомството.

Удължаването беше оформено два дни след като министърът на финансите Скот Бесент заяви, че Вашингтон няма да удължава разрешението, което позволяваше на страните да купуват руски петрол без страх от санкции от САЩ. Тогава той каза, че облекчението не е повлияло кой знае колко на цените. При първото облекчение той нарече мярката “тясноспециализирана и краткосрочна” и увери, че тя няма да донесе сериозна финансова изгода на Русия. По изчисления на анализатори Русия е успяла да заработи за този период около 4 млрд. долара.

Тези разрешения могат да усложнят усилията на Запада да лиши Русия от приходи от войната в Украйна и да доведат до разногласия между Вашингтон и неговите съюзници.