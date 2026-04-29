Събитието ще се проведе на 30 април от 17:30 часа на сцена „Централни хали“ в София и ще събере дипломати, учени и експерти, които ще обсъдят както историческите факти около катастрофата, така и съвременните рискове за ядрената сигурност.

Фокусът ще бъде поставен върху нови изследвания и анализи за причините и последствията от аварията, както и върху заплахите, произтичащи от войната в Украйна, включително ситуацията около Запорожката АЕЦ. Ще бъдат разгледани и ефектите от Чернобил върху България, както и уроците, които остават актуални и днес.

В дискусията ще участват посланикът на Украйна у нас Олеся Илашчук, проф. Момчил Методиев и проф. Димитър Вацов от Нов български университет, както и Тодор Тодоров от сдружение „За Земята“.















Организаторите поставят темата в съвременен контекст, като посочват, че рискът от нова ядрена криза не е изчезнал. Според украинската страна атаки срещу ядрени съоръжения и действия около тях създават опасност с потенциални последици за цяла Европа.

Чернобилската катастрофа от 1986 г. засяга милиони хора и оставя трайни последствия върху околната среда и здравето. Над 300 000 души са принудени да напуснат домовете си, а замърсяването обхваща огромни територии, включително извън тогавашния Съветски съюз.

Чернобил не е само история. Днес рискът от ядрена авария отново е на дневен ред. Според украинските власти Русия атакува ядрени обекти, застрашава безопасността на съоръжения и излага на риск милиони хора.

През 2025 г. дрон удари защитната конструкция на Чернобилската АЕЦ – съоръжение, изградено с международна подкрепа и финансиране от Европейска банка за възстановяване и развитие и 45 държави донори. За възстановяването са необходими около 500 милиона евро.



Над 600 000 души участват в овладяването на аварията. Около 8,5 милиона души са изложени на радиация. Над 145 000 кв. км са замърсени, а над 300 000 души са принудени да напуснат домовете си. Райони около централата ще останат опасни хиляди години.

Катастрофата е резултат от експеримент с реактор, извършен в нарушение на правилата за безопасност и последван от дълго прикриване на истината.



Дискусията ще постави въпроса не само какво се е случило преди 40 години, а и как светът може да предотврати нова ядрена катастрофа днес.