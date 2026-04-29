Сряда, 29 Април 2026, 18:36
България пред съд заради липса на жени в управлението на бизнеса

Редактор: Frognews
Европейската комисия изпрати официално предупреждение до България заради забавянето на директивата за баланс между половете в управлението на големите компании.
 

Според европейските стандарти жените трябва да заемат поне 40% от местата на неизпълнителните директори и 33% от всички директорски позиции в дружествата, регистрирани на борсата.

 

Наказателната процедура срещу страната ни започна още през януари 2025 г., тъй като крайният срок за въвеждане на промените изтече в края на 2024 г. Въпреки това и до днес в България няма приет закон, който да гарантира тези квоти. В писмото си до правителството Комисията е категорична, ако задължението не бъде изпълнено незабавно, случаят ще бъде отнесен до Съда на ЕС с искане за налагане на сериозни финансови санкции.

 

Кои компании са засегнати?

 

Новите правила ще засегнат между 80 и 200 компании, листвани на Българската фондова борса. Директивата има за цел да прекрати практиката на „мъжките клубове“ в управлението и да осигури прозрачни процедури за подбор, базирани на квалификация и заслуги, като същевременно гарантира равнопоставеност на половете на най-високо ниво в бизнеса.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Бюджет от 2 трилиона евро и една дилема: Накъде върви Европейският съюз 0| 140 | Бюджет от 2 трилиона евро и една дилема: Накъде върви Европейският съюз „Булгаргаз“ търси газ през Турция: Търг за 37 фирми, докато ремонтът в Гърция продължава 1| 286 | „Булгаргаз“ търси газ през Турция: Търг за 37 фирми, докато ремонтът в Гърция продължава Подаръците в Белия дом – камбана на подводница, копие на писмо от 1785 г., буркан мед 0| 906 | Подаръците в Белия дом – камбана на подводница, копие на писмо от 1785 г., буркан мед 40 години след Чернобил: София събира експерти за уроците и новите рискове 0| 427 | 40 години след Чернобил: София събира експерти за уроците и новите рискове

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю? 19| 7679 | Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю?
Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa 5| 5792 | Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa
БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание 0| 4727 | БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание
Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството 6| 4450 | Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството
Социалното министерство посочи условията за пенсия през 2026 година 0| 3425 | Социалното министерство посочи условията за пенсия през 2026 година
Кеш срещу боклук: Как ще си връщаме парите за пластмасовите бутилки 5| 3366 | Кеш срещу боклук: Как ще си връщаме парите за пластмасовите бутилки
Фридрих Мерц: Украйна може да загуби територии за да има мир. Влизане в ЕС – след 2028 5| 3356 | Фридрих Мерц: Украйна може да загуби територии за да има мир. Влизане в ЕС – след 2028
Украйна, НАТО и „кралете“: Чарлз III отправи кодирано предизвикателство към Тръмп 8| 3170 | Украйна, НАТО и „кралете“: Чарлз III отправи кодирано предизвикателство към Тръмп
