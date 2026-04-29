България пред съд заради липса на жени в управлението на бизнеса

Според европейските стандарти жените трябва да заемат поне 40% от местата на неизпълнителните директори и 33% от всички директорски позиции в дружествата, регистрирани на борсата.

Наказателната процедура срещу страната ни започна още през януари 2025 г., тъй като крайният срок за въвеждане на промените изтече в края на 2024 г. Въпреки това и до днес в България няма приет закон, който да гарантира тези квоти. В писмото си до правителството Комисията е категорична, ако задължението не бъде изпълнено незабавно, случаят ще бъде отнесен до Съда на ЕС с искане за налагане на сериозни финансови санкции.

Кои компании са засегнати?

Новите правила ще засегнат между 80 и 200 компании, листвани на Българската фондова борса. Директивата има за цел да прекрати практиката на „мъжките клубове“ в управлението и да осигури прозрачни процедури за подбор, базирани на квалификация и заслуги, като същевременно гарантира равнопоставеност на половете на най-високо ниво в бизнеса.