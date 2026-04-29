Министерският съвет прие решение, с което се одобрява финансиране на Министерството на отбраната в размер на 30 милиона евро за придобиване на горива за операции и учения на силите на НАТО в България.

С приетия акт се осигуряват финансови средства за придобиване на горива за изпълнение на поетите ангажименти по поддръжка от страната домакин (Host Nation Support) за провеждане на операции и учения на силите на НАТО на наша територия, за изпълнението на задачи, свързани с динамично променящата се и усложнена среда за сигурност в Черноморския регион, както и за изпълнението на планираните мероприятия по осигуряването на подготовката и ежедневната дейност на военните формирования.

Министерският съвет прие решение за присъединяване на България към Партньорството за Управление на общи материални средства (COMMON ITEM MATERIEL MANAGEMENT – COMMIT), администрирано от Агенцията на НАТО за поддръжка и придобиване (NATO Support and Procurement Agency – NSPA).

Служебното правителство прие още актуализиран Списък на продуктите, свързани с отбраната, както и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, подлежащи на контрол при внос. Проектът е разработен в съответствие с изискванията на националното законодателство и ангажиментите на Република България като държава членка на Европейския съюз.

Служебното правителство ще осигури още 200 000 евро за нуждите на домакинството на колоездачната обиколка Giro d'Italia – Bulgaria Grande Partenza. Тези средства ще се използват за провеждане на по-наситени и по-ефективни рекламни кампании както на национално, така и на международно ниво. По 100 000 евро ще бъдат предвидени за закупуване на програмно време, което се възлага на доставчици на медийни услуги от Българската национална телевизия и от EUROSPORT1 и EUROSPORT2.

Министерският съвет прие Национална програма за превенция на вирусните хепатити за периода 2026-2030 г. По този начин се осигурява възможността за предоставяне на услуги по превенция сред различни групи от населението, съобщиха от правителствената пресслужба. Програмата цели намаляване на новите случаи на вирусните хепатити в страната, повишаване на осведомеността за механизма на предаване и профилактичните мерки при вирусните хепатити, поддържане на висок имунизационен обхват срещу хепатит В, насочено изследване и ранно идентифициране.

Правителството утвърди протокола за функционирането на Болградската гимназия „Г. С. Раковски“ в Украйна. Документът е подписан на 30 март 2026 г. в Киев и предвижда учениците с български корени да продължат да изучават български език, както и българска литература, история, традиции и обичаи на българите, както и други предмети на български език съгласно учебния план на Болградската гимназия. Предвижда се също осигуряване на учебници и учебни помагала, необходими за организиране на учебния процес.

Министерството на здравеопазването получава безвъзмездно за управление имот публична държавна собственост, предназначен за изграждането на хангар за медицински хеликоптери, хеликоптерна площадка и помещения за персонала, съобщиха от правителствената пресслужба. С приетото от МС решение се цели да бъде осигурена необходимата инфраструктура за развитието на системата за спешна медицинска помощ по въздуха. Имотът е с площ 14 888 кв. м и се намира в София, район „Слатина“. До момента теренът е бил стопанисван от Министерството на вътрешните работи.