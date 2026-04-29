Сряда, 29 Април 2026, 23:26
Последни решения на служебните министри преди консултациите за редовен кабинет утре

Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
От утре започва да заседава 52-рото Народно събрание. Днес служебното правителство на Андрей Гюров взе редица решения, преди да започнат консултациите за съставяне на редовен кабинет.
 

Министерският съвет прие решение, с което се одобрява финансиране на Министерството на отбраната в размер на 30 милиона евро за придобиване на горива за операции и учения на силите на НАТО в България.

 

С приетия акт се осигуряват финансови средства за придобиване на горива за изпълнение на поетите ангажименти по поддръжка от страната домакин (Host Nation Support) за провеждане на операции и учения на силите на НАТО на наша територия, за изпълнението на задачи, свързани с динамично променящата се и усложнена среда за сигурност в Черноморския регион, както и за изпълнението на планираните мероприятия по осигуряването на подготовката и ежедневната дейност на военните формирования.

 

Министерският съвет прие решение за присъединяване на България към Партньорството за Управление на общи материални средства (COMMON ITEM MATERIEL MANAGEMENT – COMMIT), администрирано от Агенцията на НАТО за поддръжка и придобиване (NATO Support and Procurement Agency – NSPA).

 

Служебното правителство прие още актуализиран Списък на продуктите, свързани с отбраната, както и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, подлежащи на контрол при внос. Проектът е разработен в съответствие с изискванията на националното законодателство и ангажиментите на Република България като държава членка на Европейския съюз.

 

Служебното правителство ще осигури още 200 000 евро за нуждите на домакинството на колоездачната обиколка Giro d'Italia – Bulgaria Grande Partenza. Тези средства ще се използват за провеждане на по-наситени и по-ефективни рекламни кампании както на национално, така и на международно ниво. По 100 000 евро ще бъдат предвидени за закупуване на програмно време, което се възлага на доставчици на медийни услуги от Българската национална телевизия и от EUROSPORT1 и EUROSPORT2. 

 

Министерският съвет прие Национална програма за превенция на вирусните хепатити за периода 2026-2030 г. По този начин се осигурява възможността за предоставяне на услуги по превенция сред различни групи от населението, съобщиха от правителствената пресслужба. Програмата цели намаляване на новите случаи на вирусните хепатити в страната, повишаване на осведомеността за механизма на предаване и профилактичните мерки при вирусните хепатити, поддържане на висок имунизационен обхват срещу хепатит В, насочено изследване и ранно идентифициране.

 

Правителството утвърди протокола за функционирането на Болградската гимназия „Г. С. Раковски“ в Украйна. Документът е подписан на 30 март 2026 г. в Киев и предвижда учениците с български корени да продължат да изучават български език, както и българска литература, история, традиции и обичаи на българите, както и други предмети на български език съгласно учебния план на Болградската гимназия. Предвижда се също осигуряване на учебници и учебни помагала, необходими за организиране на учебния процес.

 

Министерството на здравеопазването получава безвъзмездно за управление имот публична държавна собственост, предназначен за изграждането на хангар за медицински хеликоптери, хеликоптерна площадка и помещения за персонала, съобщиха от правителствената пресслужба. С приетото от МС решение се цели да бъде осигурена необходимата инфраструктура за развитието на системата за спешна медицинска помощ по въздуха. Имотът е с площ 14 888 кв. м и се намира в София, район „Слатина“. До момента теренът е бил стопанисван от Министерството на вътрешните работи.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Путин предлага примирие за 9 май след разговор с Тръмп 8| 649 | Путин предлага примирие за 9 май след разговор с Тръмп Как се „пише“ Бюджет 2026 преди парламента и какво предстои? 0| 1013 | Как се „пише“ Бюджет 2026 преди парламента и какво предстои? Пускат електронен портал за млади лекари с данни за места и заплати 2| 1012 | Пускат електронен портал за млади лекари с данни за места и заплати ПП-ДБ се разделят в две отделни групи в новия парламент 10| 1395 | ПП-ДБ се разделят в две отделни групи в новия парламент

Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю? 19| 7790 | Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю?
Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa 5| 5865 | Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa
БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание 0| 4778 | БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание
Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството 6| 4499 | Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството
Социалното министерство посочи условията за пенсия през 2026 година 0| 3504 | Социалното министерство посочи условията за пенсия през 2026 година
Кеш срещу боклук: Как ще си връщаме парите за пластмасовите бутилки 5| 3463 | Кеш срещу боклук: Как ще си връщаме парите за пластмасовите бутилки
Фридрих Мерц: Украйна може да загуби територии за да има мир. Влизане в ЕС – след 2028 5| 3449 | Фридрих Мерц: Украйна може да загуби територии за да има мир. Влизане в ЕС – след 2028
Украйна, НАТО и „кралете“: Чарлз III отправи кодирано предизвикателство към Тръмп 8| 3357 | Украйна, НАТО и „кралете“: Чарлз III отправи кодирано предизвикателство към Тръмп
