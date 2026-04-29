Реклама / Ads
Сряда, 29 Април 2026, 18:37
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 76 | НОВИНИ

България без посланици в ключови държави, включително САЩ и Украйна

Редактор: Frognews
България продължава да няма назначени посланици в повече от 10 държави по света, сред които стратегически партньори като САЩ и Украйна. Вместо това дипломатическите мисии се ръководят от временно управляващи, показват официални данни на Министерство на външните работи.
 

Информацията е публикувана в платформата за достъп до обществена информация към Министерския съвет.

Освен във Вашингтон и Киев, България няма титулярен посланик и в редица други държави - Мексико, Беларус, Северна Корея, Узбекистан, Сирия, Ирак, Нигерия, Иран, Монголия и Етиопия. Посолствата там се управляват временно.

 

Назначенията – между институциите


По закон процедурата за назначаване на посланици изисква координация между изпълнителната и президентската власт. Съгласно Конституцията държавният глава назначава дипломатическите представители по предложение на Министерския съвет.







На практика, именно този процес често се превръща в източник на напрежение.

 

През 2025 г. президентът Румен Радев и премиерът Росен Желязков влязоха в публичен спор за забавените назначения. Радев тогава предупреди, че практиката с временно управляващи не трябва да се превръща в норма, но призна, че тя вече се превръща в тенденция. От своя страна Желязков заяви, че предложенията за посланици са изпратени навреме в президентската институция.

 

В следващите месеци бяха направени назначения в някои европейски държави, включително Италия, Португалия, Финландия и Белгия. Въпреки това проблемът остава нерешен в редица ключови региони.

 

Нови укази, но и оставащи празнини


Междувременно в извънреден брой на „Държавен вестник“ вчера бяха публикувани укази за нови назначения. Президентът Илияна Йотова е подписала назначения на посланици в Малта и Кабо Верде.







Въпреки тези стъпки, липсата на титулярни посланици в стратегически държави продължава да поставя въпроси за ефективността на българската външна политика.

 

Отсъствието на постоянни ръководители на дипломатически мисии в страни като САЩ, Украйна и Иран може да ограничи възможностите на България за активно участие в ключови международни процеси.

 

Проблемът вече не изглежда временен, а системен – и изисква политическо решение на най-високо ниво.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 