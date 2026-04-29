Екип от учени, ръководен от Тристан Каро, събра проби от вечна замръзналост от тунел в централна Аляска, където в стените все още се виждат останки от бизони. Изследователите размразиха почвата и наблюдаваха това, което преди това се смяташе за „мъртва“ материя, в продължение на шест месеца.

Според наличните данни, активността е била минимална през първите няколко месеца, но впоследствие ситуацията се е променила драстично.

„Това изобщо не са мъртви организми. Те все още са способни да поддържат активен живот, който може да разгражда органичната материя и да я освобождава като въглероден диоксид“, каза Каро.

Отличителна черта на експеримента беше специфичната миризма, която учените усетиха в тунела.

„Първото нещо, което забелязвате, когато влезете, е много неприятна миризма. Мирише на мухлясало мазе, което е престояло твърде дълго. За един микробиолог това е много очарователно, защото интересните миризми често са микробни“, отбеляза директорът.

Професорът по геоложки науки Себастиан Копф обясни, че това пробуждане на древен живот носи определени рискове за климата. Според него размразяването на замръзналата почва, където се съхранява много въглерод, остава една от най-големите мистерии на нашето време.