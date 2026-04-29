Организацията на движение предвижда целият трафик да бъде пренасочен двупосочно в платното за София, с по една лента във всяка посока. Това на практика означава силно ограничен капацитет точно в момент, когато хиляди българи тръгват на път.

Решението буди сериозни въпроси. Началото на ремонта съвпада с период, в който традиционно има масови пътувания – дългите почивни дни около 1 май и предстоящия Гергьовден.

Вместо да се избере по-слабо натоварен период, дейностите започват в пика на трафика – сценарий, който почти гарантира задръствания и сериозни забавяния.

Ремонт след ремонт



След приключване на работите в платното за Бургас, същият сценарий ще се повтори и в обратната посока – ще започне подмяна на фуги в платното за София, като трафикът отново ще бъде пренасочван двупосочно.

Строителните дейности се извършват от Автомагистрали ЕАД по договор за текущ ремонт и поддръжка. Очакваният срок за приключване е до края на май.

От пътната агенция посочват, че ремонтите са необходими за безопасността и комфорта на пътуване и се извиняват за неудобството.

Този аргумент, обаче, трудно успокоява шофьорите, които ще се сблъскат с ограниченията именно в най-натоварените дни в годината.

Липсата на планиране



Случаят отново поставя въпроса за планирането на пътните ремонти в България. Защо ключови дейности се извършват точно в моменти на очакван пик на трафика?

Вместо да улеснят движението, ограниченията по една от най-важните магистрали в страната рискуват да превърнат празничното пътуване в изпитание.

А за шофьорите остава единствено да се въоръжат с търпение – и да се надяват, че задръстванията няма да бъдат толкова тежки, колкото изглежда.