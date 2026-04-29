Сряда, 29 Април 2026, 23:26
Ремонт на АМ „Тракия“ точно преди празниците, риск от тежки задръствания

Редактор: Илияна Маринкова
Точно преди едни от най-натоварените дни за пътуване в България – около 1 май и 6 май – Агенция „Пътна инфраструктура“ въвежда сериозни ограничения по АМ „Тракия“ в област Ямбол. От 30 април движението в платното за Бургас ще бъде ограничено в два участъка с обща дължина 10 километра – между 272-и и 277-и км, както и от 282-и до 287-и км. Причината е ремонт на фуги на мостови съоръжения.
 

Организацията на движение предвижда целият трафик да бъде пренасочен двупосочно в платното за София, с по една лента във всяка посока. Това на практика означава силно ограничен капацитет точно в момент, когато хиляди българи тръгват на път.

 

Решението буди сериозни въпроси. Началото на ремонта съвпада с период, в който традиционно има масови пътувания – дългите почивни дни около 1 май и предстоящия Гергьовден.

 

Вместо да се избере по-слабо натоварен период, дейностите започват в пика на трафика – сценарий, който почти гарантира задръствания и сериозни забавяния.

 

Ремонт след ремонт


След приключване на работите в платното за Бургас, същият сценарий ще се повтори и в обратната посока – ще започне подмяна на фуги в платното за София, като трафикът отново ще бъде пренасочван двупосочно.

 

Строителните дейности се извършват от Автомагистрали ЕАД по договор за текущ ремонт и поддръжка. Очакваният срок за приключване е до края на май.

 

От пътната агенция посочват, че ремонтите са необходими за безопасността и комфорта на пътуване и се извиняват за неудобството.

 

Този аргумент, обаче, трудно успокоява шофьорите, които ще се сблъскат с ограниченията именно в най-натоварените дни в годината.

 

Липсата на планиране


Случаят отново поставя въпроса за планирането на пътните ремонти в България. Защо ключови дейности се извършват точно в моменти на очакван пик на трафика?

 

Вместо да улеснят движението, ограниченията по една от най-важните магистрали в страната рискуват да превърнат празничното пътуване в изпитание.

 

А за шофьорите остава единствено да се въоръжат с търпение – и да се надяват, че задръстванията няма да бъдат толкова тежки, колкото изглежда.

