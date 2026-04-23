Реклама / Ads
Четвъртък, 23 Април 2026, 21:37
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 137 | НОВИНИ

Откриха двигател на ракета в морето край Слънчев бряг

Специализиран екип от Военноморска база – Бургас унищожи стартов двигател на ПВО ракета в морето край Слънчев бряг. Той беше обезопасен и транспортиран до военноморската база.
 


По-късно специализиран екип от Военноморска база – Бургас е активиран със задача да обследва район на около 150-200 метра от бреговата ивица североизточно от Несебър по информация, получена в областната дирекция на Гранична полиция, за забелязан дрон в морето. Военните моряци откриват дрона.

 

Военнослужещите установяват, че дронът не представлява опасност и го транспортират до Военноморската база.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 