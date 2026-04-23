0| 137 | НОВИНИ
Откриха двигател на ракета в морето край Слънчев бряг
Специализиран екип от Военноморска база – Бургас унищожи стартов двигател на ПВО ракета в морето край Слънчев бряг. Той беше обезопасен и транспортиран до военноморската база.
По-късно специализиран екип от Военноморска база – Бургас е активиран със задача да обследва район на около 150-200 метра от бреговата ивица североизточно от Несебър по информация, получена в областната дирекция на Гранична полиция, за забелязан дрон в морето. Военните моряци откриват дрона.
Военнослужещите установяват, че дронът не представлява опасност и го транспортират до Военноморската база.
Последвайте ни в Google News
Моля, подкрепете ни.
КОМЕНТАРИ
