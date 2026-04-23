Вижте кои закони „Прогресивна България“ може да приема сама и кои с други партии

Редактор: Красен Бучков
ЦИК обяви разпределението на мандатите в новото Народно събрание. „Прогресивна България“ получава 131 мандата, ГЕРБ ще има 39 депутати, ПП-ДБ - 37, ДПС - 21, а „Възраждане“ - 12.
 

Първите разполагат с достатъчно, за да гласуват сами за структурен и персонален състав на правителството или пък да изберат председател. Те имат възможността да приемат тези точки, както и всички други решения и закони, които изискват обикновено мнозинство.

 

За избор на нови членове на ВСС от квотата на парламента обаче са необходими 160 гласа. Това „Прогресивна България“ не може да направи сама. Нужна е подкрепа на още една парламентарна група. Ако се включват ПП-ДБ, които приемат идеята, задачата ще бъде изпълнена.


Заявката за промени в Конституцията и отмяната на „Домовата книга" изисква поне 180 депутати. Към „Прогресивна България“ можем да добавим депутатите от ГЕРБ, които дават индикации, че подкрепят подобна промяна. Така се събират 170 и е нужна подкрепа на поне още една парламентарна група. С най-малките - „Възраждане“, това може да се случи.

Ако обаче има колебаещи се, но гласовете са не по-малко от 160, Конституцията може да бъде променена и по "бавната писта", но най-рано след 2 месеца.

 

Но обикновеното мнозинство в този парламент е постижимо само с гласовете на една парламентарна група - „Прогресивна България“.

