Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха задържани при американска специална операция в Каракас на 3 януари и транспортирани до Ню Йорк, където бяха изправени пред съд по множество обвинения, включително наркотероризъм. Двамата са в арест в Бруклин и отричат вината си.

Адвокатът на Мадуро Бари Полак е поискал от федералния съд в Манхатън делото да бъде прекратено, аргументирайки се, че санкциите на САЩ не позволяват на венецуелската държава да покрие защитата на клиента му. По думите му това нарушава правото на обвиняемия да бъде защитаван от избран адвокат, гарантирано от американската конституция. Защитата твърди още, че нито Мадуро, нито Флорес имат лични средства да финансират адвокати, а венецуелските власти са заявили готовност да поемат разноските.

От своя страна прокурорът Кайл Уършба е защитил санкциите, като е заявил, че те са свързани с националната сигурност и външната политика и не могат да бъдат отменяни от съда, тъй като това е прерогатив на изпълнителната власт.

Съдия Алвин Хелърстийн отбелязва обаче, че санкциите срещу Венецуела вече са били частично облекчени след политически промени в страната. По думите му Мадуро и Флорес не представляват допълнителна заплаха за националната сигурност и имат право на защита като основен конституционен принцип.