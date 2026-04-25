Заради нужда от адвокат: Мадуро свали част от санкциите срещу Венецуела от затвора

Заради нужда от адвокат: Мадуро свали част от санкциите срещу Венецуела от затвора
Източник: БГНЕС
САЩ са се съгласили да направят промени в санкционния режим срещу Венецуела, като позволят на правителството в Каракас да плати адвокатските разходи на Николас Мадуро. Така Вашингтон отменя ограничение, което можеше да блокира делото за наркотрафик срещу бившия венецуелски лидер, съобщава Reuters.
 

Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха задържани при американска специална операция в Каракас на 3 януари и транспортирани до Ню Йорк, където бяха изправени пред съд по множество обвинения, включително наркотероризъм. Двамата са в арест в Бруклин и отричат вината си.

 

Адвокатът на Мадуро Бари Полак е поискал от федералния съд в Манхатън делото да бъде прекратено, аргументирайки се, че санкциите на САЩ не позволяват на венецуелската държава да покрие защитата на клиента му. По думите му това нарушава правото на обвиняемия да бъде защитаван от избран адвокат, гарантирано от американската конституция. Защитата твърди още, че нито Мадуро, нито Флорес имат лични средства да финансират адвокати, а венецуелските власти са заявили готовност да поемат разноските.

 

От своя страна прокурорът Кайл Уършба е защитил санкциите, като е заявил, че те са свързани с националната сигурност и външната политика и не могат да бъдат отменяни от съда, тъй като това е прерогатив на изпълнителната власт.

 

Съдия Алвин Хелърстийн отбелязва обаче, че санкциите срещу Венецуела вече са били частично облекчени след политически промени в страната. По думите му Мадуро и Флорес не представляват допълнителна заплаха за националната сигурност и имат право на защита като основен конституционен принцип.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Без преговори с Иран: Американската делегация няма да пътува до Пакистан 1| 681 | Без преговори с Иран: Американската делегация няма да пътува до Пакистан Смъртта на двама агенти на ЦРУ изостря тона между Мексико и САЩ 0| 518 | Смъртта на двама агенти на ЦРУ изостря тона между Мексико и САЩ Европа или САЩ? Презокеанската визита на Чарлз III като лакмус за курса на Лондон 0| 637 | Европа или САЩ? Презокеанската визита на Чарлз III като лакмус за курса на Лондон Горски пожари бушуват в Япония. Хиляди са евакуирани 0| 753 | Горски пожари бушуват в Япония. Хиляди са евакуирани

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Командна демокрация ли? Плъзнаха слухове покрай случая „Сарафов“ 40| 10764 | Командна демокрация ли? Плъзнаха слухове покрай случая „Сарафов“
Цифровият съд: Г-н Радев, по-добре заменете ВСС с AI, най-сигурно е 3| 6828 | Цифровият съд: Г-н Радев, по-добре заменете ВСС с AI, най-сигурно е
15 минути стигат, за да се разкрие телефонът със заплахите. Кандев обърка МВР със Сатиричния 13| 6827 | 15 минути стигат, за да се разкрие телефонът със заплахите. Кандев обърка МВР със Сатиричния
Напред-назад: Василев избра Пловдив и остави Пейков извън парламента 7| 5920 | Напред-назад: Василев избра Пловдив и остави Пейков извън парламента
Пак се прочухме – след като имахме цар-премиер, сега ще имаме президент-премиер 13| 4150 | Пак се прочухме – след като имахме цар-премиер, сега ще имаме президент-премиер
Тръмп е разгневен от изявлението на принц Хари за САЩ и Украйна 22| 3995 | Тръмп е разгневен от изявлението на принц Хари за САЩ и Украйна
Защо САЩ атакуват Иран, но оставят Северна Корея на мира 7| 3700 | Защо САЩ атакуват Иран, но оставят Северна Корея на мира
Какво ще има на мястото на Паметника на Съветската армия? 11| 3669 | Какво ще има на мястото на Паметника на Съветската армия?
