Синдикатът на гръцките моряци съобщава, че ще участва в 24-часовата стачка на 1 май. На котва остават фериботи и товарни кораби. Железничарите също се присъединяват, като няма да се движи нито един влак в цялата страна.

Все още няма информация за участие на авиодиспечерите, но се очаква за няколко часа да прекратят полетите към Гърция.

Активисти на комунистическата партия подготвят масови протестни демонстрации в цялата страна срещу безработицата, ниските заплати и високите цени на горивата и хранителни стоки.

Собствениците на магазини също съобщават, че в петък няма да работят, за да могат служителите да участват в демонстрациите.

Част от заведенията ще останат отворени, за да обслужват туристите.