Понеделник, 27 Април 2026, 11:41
Мащабна стачка готвят в Гърция на 1 май, няма да работят транспорт, магазини и заведения

Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Синдикатите в Гърция подготвят обща национална стачка на 1 май с блокиран транспорт. Полицията препоръчва на 1 май, петък, да се избягва посещение на централните части на градовете по време на протестите.
 

Синдикатът на гръцките моряци съобщава, че ще участва в 24-часовата стачка на 1 май. На котва остават фериботи и товарни кораби. Железничарите също се присъединяват, като няма да се движи нито един влак в цялата страна.

 

Все още няма информация за участие на авиодиспечерите, но се очаква за няколко часа да прекратят полетите към Гърция.

 

Активисти на комунистическата партия подготвят масови протестни демонстрации в цялата страна срещу безработицата, ниските заплати и високите цени на горивата и хранителни стоки.

 

Собствениците на магазини също съобщават, че в петък няма да работят, за да могат служителите да участват в демонстрациите.

 

Част от заведенията ще останат отворени, за да обслужват туристите.

