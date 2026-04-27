Разследват анти-Тръмп мотив за стрелбата на вечерята във Вашингтон

Заподозреният – 31-годишният Кол Томас Алън от Калифорния – е задържан, след като открива огън с пушка на контролно-пропускателен пункт в хотел във Вашингтон. Той прострелва агент на Сикрет сървис, който оцелява благодарение на защитната си жилетка.

По време на инцидента Тръмп, първата дама Мелания Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс са били евакуирани.

„Списък на цели“



Разследващите проверяват списък, приписван на заподозрения, в който се описват мотивите му и се посочват конкретни цели. В текста висши представители на администрацията са поставени на първо място.















Според информацията Алън е изпратил свои писания до семейството си малко преди атаката, а негов роднина е сигнализирал полицията.

В документа нападателят изразява силен гняв към действията на правителството и се представя като „федерален убиец“, действащ по убеждение.

Възможни по-тежки обвинения



Към момента срещу него са повдигнати обвинения за нападение срещу федерален служител, използване на огнестрелно оръжие и опит за убийство. Властите не изключват и обвинение в опит за покушение срещу президента.

Разследването продължава, като се проверява както автентичността на манифеста, така и възможни съучастници или предварителна подготовка.

„Живеем в луд свят“



В интервю Тръмп определи нападателя като „болен човек“ и коментира спокойно случилото се: „Живеем в луд свят“.

Инцидентът отново поставя въпроса за сигурността на високопоставени събития в САЩ и за нарастващото напрежение в политическия живот на страната.