Разследват анти-Тръмп мотив за стрелбата на вечерята във Вашингтон
Заподозреният – 31-годишният Кол Томас Алън от Калифорния – е задържан, след като открива огън с пушка на контролно-пропускателен пункт в хотел във Вашингтон. Той прострелва агент на Сикрет сървис, който оцелява благодарение на защитната си жилетка.
По време на инцидента Тръмп, първата дама Мелания Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс са били евакуирани.
„Списък на цели“
Разследващите проверяват списък, приписван на заподозрения, в който се описват мотивите му и се посочват конкретни цели. В текста висши представители на администрацията са поставени на първо място.
Според информацията Алън е изпратил свои писания до семейството си малко преди атаката, а негов роднина е сигнализирал полицията.
В документа нападателят изразява силен гняв към действията на правителството и се представя като „федерален убиец“, действащ по убеждение.
Възможни по-тежки обвинения
Към момента срещу него са повдигнати обвинения за нападение срещу федерален служител, използване на огнестрелно оръжие и опит за убийство. Властите не изключват и обвинение в опит за покушение срещу президента.
Разследването продължава, като се проверява както автентичността на манифеста, така и възможни съучастници или предварителна подготовка.
„Живеем в луд свят“
В интервю Тръмп определи нападателя като „болен човек“ и коментира спокойно случилото се: „Живеем в луд свят“.
Инцидентът отново поставя въпроса за сигурността на високопоставени събития в САЩ и за нарастващото напрежение в политическия живот на страната.
