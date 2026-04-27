Понеделник, 27 Април 2026, 11:41
Белгия подкрепя идеята ЕС да преговаря с Русия за край на войната

Барт де Вевер Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Белгийският премиер Барт де Вевер подкрепя идеята ЕС да преговаря с Русия за прекратяване на войната в Украйна, съобщиха местни медии.
 

Де Вевер е заявил след изнесеното заседание на Европейския съвет в Кипър в края на миналата седмица, че това мнение се споделя от все повече негови колеги.

 

„С отпускането на заема от 90 милиарда евро за Киев ЕС показа, че ще продължи подкрепата за Украйна и че Русия не може да спечели войната. Ще продължим пълната подкрепа за Украйна, но не можем да оставим тази война да продължи още с години, с толкова човешко страдание, хората стават жертва напразно“, каза той.

 

Европа трябва да може да каже „стига с тази лудост“, която четири години вече не води до никъде, подчерта белгийският премиер. Според него това мислене вече се споделя все по-често сред държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС.

 

Де Вевер е коментирал, че в краткосрочен план приемането на Украйна в ЕС няма да бъде възможно и за Киев няма да бъде осигурена „бърза писта“ за присъединяване. Той е подкрепил предложението за начало на преговорите с Киев по същество и е отбелязал, че понякога този процес продължава с десетилетия. Според него Киев трябва да получи възможност за поетапно присъединяване.

Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

