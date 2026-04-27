Синдикатите отчитат сериозно поскъпване на живота у нас
818 евро са необходими на месец за издръжката на живота на един работещ, който живее сам, сочат последните данни на Института за социални и синдикални изследвания и обучение към КНСБ за първото тримесечие на годината.
Сумата, необходима за едно семейство от двама възрастни и едно дете, е 1473 евро на месец.
За една година, спрямо март миналата година, средствата за издръжка на живота за един човек нарастват с 40 евро, а за семейство – със 73 евро.
