Развъдниците, приютите и търговците ще разполагат с четири години, за да изпълнят новите изисквания, докато за собствениците на домашни любимци са предвидени по-дълги срокове – 10 години за кучетата и 15 години за котките.

Законодателството въвежда и редица ограничения, насочени към подобряване на здравето и благосъстоянието на животните. Забранява се развъждането между близки родственици, както и селекцията на животни с крайни физически характеристики, които могат да причинят здравословни проблеми. Под забрана попадат и осакатяванията с цел участие в изложби и състезания, както и използването на нашийници с шипове и задушаващи нашийници без ограничител.

Новите правила засягат и вноса на кучета и котки от държави извън ЕС. Целта е да се предотвратят злоупотреби при деклариране на животни като нетърговски превоз. Всички животни, внесени с цел продажба, ще трябва да бъдат чипирани още преди влизането си в Европейския съюз и след това регистрирани в съответните бази данни. Освен това собствениците, които пътуват с домашни любимци, ще трябва предварително да ги регистрират поне пет работни дни преди пристигането си.

Докладчикът по законодателството Вероника Вреционова коментира, цитирана от Reuters, че домашните любимци трябва да бъдат възприемани като част от семейството, а не като стока или играчка. По думите ѝ новите правила ще осигурят по-строг контрол върху сектора и по-справедливи условия за коректните развъдчици.

Според данни на Европейската комисия около 44% от гражданите на ЕС имат домашен любимец, а близо три четвърти от европейците смятат, че защитата на животните трябва да бъде засилена. Пазарът на търговия с кучета и котки в ЕС се оценява на около 1.3 млрд. евро годишно, като близо 60% от покупките се извършват онлайн.

Преди правилата да влязат окончателно в сила, те трябва да получат и одобрението на Съвета на ЕС.