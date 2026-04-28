Финалната доза чиста, нефилтрирана глупост “Jackass: Best and Last” ще се завърти на голям екран от 26 юни. Според официалния трейлър, представен вчера на CinemaCon, филмът ще бъде хибрид. Той ще включва изцяло нови каскади, непоказвани стари кадри и разговори пред камера. Ще видим „роботизиран преглед на простатата“, каскади с електрошокови нашийници и мащабни експлозии. Филмът ще разкрие никога нечувани истории и задкулисни моменти от последните две десетилетия. Екипът ще споделя емоциите си около края на ерата Jackass в лични интервюта, преплетени с екшъна.

Началото на Jackass е дадено в края на 90-те, когато Джони Ноксвил пише за скейтборд списанието “Big Brother”. Идеята му е проста: да тества върху себе си средства за самозащита (лютив спрей, електрошок, бронежилетка). Редакторът Джеф Треймейн заснема тези опити на видео. По същото време във Филаделфия, Бам Марджера и неговата CKY (Camp Kill Yourself) компания вече снимат свои собствени клипове с каскади и шеги, в които прекаляват. Треймейн събира двете групи, привлича режисьора Спайк Джоунс и така се ражда концепцията за Jackass.

През октомври 2000 г. шоуто дебютира по MTV и веднага предизвиква скандал. Макар и с нисък бюджет и „направи си сам“ естетика, то постига невиждан рейтинг. Излъчването му обаче е съпътствано от огромно напрежение – сенаторът Джоузеф Либерман публично заклеймява предаването като опасно за младежта, което принуждава MTV да наложи строга цензура и да премести епизодите в късните часове. Уморени от ограниченията, Ноксвил и екипът решават да прекратят сериала след едва три сезона.

Вместо да се откажат, те пренасят лудостта на големия екран с “Jackass: The Movie”. Филмът е без цензура, което позволява на бандата да покаже всичко – от „Рентгеновата снимка с количка“ до каскади с живи алигатори. С бюджет от 5 милиона долара, лентата печели над 79 милиона и доказва, че форматът е златна мина.

След успеха на първия филм, Jackass се разраства в огромна империя. Появяват се хитови предавания като “Viva La Bam” и “Wildboyz”. Последват “Jackass Number Two” (2006) и “Jackass 3D” (2010), които стават все по-мащабни и опасни. Смъртта на Райън Дън, който катастрофира пиян през 2011 г., оставя дълбока следа и екипът спира съвместната си работа за почти десетилетие, преди да се завърне триумфално с “Jackass Forever” през 2022 г.

Това лято за последен път на екран ще видим златното ядро на поредицата. Джони Ноксвил е лидерът, който въпреки десетките комоцио, не спира да търси опасността. Стив-О е вече трезвен, но все така склонен да си пробива лицето с куки или да привлича опасни насекоми. Бам Марджера, макар и да не се включва с ново участие, е дал съгласие да се покажат негови архивни кадри. Тук са и останалите ветерани: Уи Ман, Крис Понтиъс, Дейв Ингланд, Престън Лейси и Данджър Ерън. Към тях се влива вълна от новите лица, с които се запознахме в предишния филм “Jackass Forever” (2022) – Рейчъл Улфсън, Зак Холмс, Джаспър и Пупийс.

След заснемането на финалната сцена в Сими Вали през март 2026 г., Ноксвил беше категоричен: „Това е естественото място за край“. На 55 години и с история на сериозни контузии (като удара от бик в предишния филм), легендарният каскадьор признава, че тялото му вече не може да издържа на същия интензитет. „Jackass: Best and Last е празник на хаотичното приятелство, което ни караше да се смеем през сълзи през последните 25 години.“