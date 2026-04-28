Вторник, 28 Април 2026, 19:14
Исторически трус: ОАЕ напускат ОПЕК на фона на Ормузката криза

Редактор: Frognews
Обединените арабски емирства (ОАЕ) хвърлиха енергийния свят в състояние на дълбока несигурност, след като официално обявиха, че напускат Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и разширения формат ОПЕК+. Решението е тежък удар върху 60-годишния картел и поставя под въпрос бъдещата му способност да контролира световните цени на петрола.
 

Основният двигател на това решение е ескалиращият конфликт в Близкия изток и блокираният Ормузки проток.

 

Дипломатическият съветник на президента на ОАЕ Анвар Гаргаш отправи остри критики към съюзниците си в региона и определи реакцията им на иранските атаки като „най-слабата в историята“. Според Абу Даби, липсата на решителна политическа и военна подкрепа в рамките на Съвета за сътрудничество в Персийския залив е направила членството в картела безсмислено в момент, когато сигурността на доставките е критично застрашена.

 

Анализаторите определят този ход като голяма стратегическа победа за президента на САЩ Доналд Тръмп. Той от години атакува ОПЕК, обвинявайки организацията в изкуствено поддържане на високи цени на петрола и паразитиране върху американската сигурност в региона.

 

Напускането на ОАЕ, един от най-стабилните партньори на САЩ, е ясен сигнал, че архитектурата на петролния пазар се променя фундаментално.

 

Какво следва за пазарите?

 

Напускането на ключов играч като Емирствата вероятно ще доведе до хаос в квотите за добив и до неконтролируеми ценови колебания. Без дисциплината на ОПЕК+, пазарите остават без „буфер“ срещу кризи, което може да доведе до драстични скокове в цените на енергията в глобален мащаб.

