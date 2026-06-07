Инцидентът е причинил сериозни щети на стопаните и е сред най-тежките подобни случаи в района.
Местността Старчовец се намира в Калоферския балкан, на около 7 километра северно от Калофер, извън територията на Национален парк Централен Балкан.
Районът е известен като пасищна зона, използвана от местни животновъди.
Включете се в дискусията
Влезте в профила си или се регистрирайте, за да коментирате.Вход | Регистрация
Включете се в дискусията
Влезли сте като —.
Коментари 0
Докладване на коментар
Изберете действие за този коментар