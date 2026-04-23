В хладилните камери бяха открити значителни количества месо и субпродукти с изтекъл срок на годност или без необходимата маркировка и етикетировка. Инспекторите са намерили 3,654 тона свински разфасовки и 1,692 тона свински субпродукти с изтекъл срок. Открили са и 124 кг месо от едри преживни животни, 317 кг свински глави и 1,354 тона свински крака и уши без идентификация.

Инспекторите са установили и несъответствия по отношение на сградния фонд и оборудването на предприятието. На собственика ще бъдат връчени предписание и акт за административно нарушение.