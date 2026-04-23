Льобланк е открит в напълно изгорял автомобил Tesla в малък град в щата Алабама. Колата се е ударила в мантинела и няколко дървета, след което буквално е експлодирала. Случаят става подозрителен, след като семейството му открива, че Джошуа е напуснал дома си без телефон и портфейл – нещо напълно нетипично за него. Данните от системата Sentry Mode на автомобила показват, че преди смъртта си той е прекарал четири часа на летището в Хънтсвил, без да е ясно с кого се е срещал.

Льобланк е ръководил екип по програмата Space Nuclear Propulsion (SNP). Тази технология е ключова за бъдещите мисии до Марс и външната Слънчева система, тъй като позволява по-бърз и надежден транспорт на екипажи. Смъртта му е тежък удар по амбициите на агенцията, но по-притеснителното е, че той не е единственият.

Разследващите са установили, че от 2022 г. насам най-малко 12 други експерти, свързани с ядрената наука и космическите изследвания, са изчезнали или загинали при неизяснени обстоятелства. Сред тях е и пенсионираният генерал-майор от ВВС Уилям Нийл Маккасланд.

Списъкът на „мистериозно изчезналите“ или починали учени в периода 2022-2026 г. включва имена като Моника Реза, Мелиса Касиас, Нуно Лурейро и Ейми Ескридж.

ФБР проверява дали става въпрос за трагични инциденти, или за целенасочена кампания срещу американската технологична мощ в Космоса.