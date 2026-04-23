Днес над 400 ядрени реактора работят в 31 държави, а около 70 нови са в процес на изграждане. Ядрената енергия осигурява около 10% от електричеството в света и е ключов източник на нисковъглеродна енергия, пише Associated Press.

След аварията в Чернобил през 1986 г. и инцидента във Фукушима през 2011 г. много държави се отказаха или ограничиха ядрените си програми. Днес, обаче, тенденцията се обръща. Според Фатих Бирол от Международна агенция по енергетика възраждането вече е факт и ще се засилва.

Причините са ясни. Ядрената енергия се възприема като стабилен източник на електричество, който не зависи от времето, както вятърът и слънцето. Освен това новите реактори са по-безопасни и по-ефективни.















САЩ остават най-големият производител на ядрена енергия с 94 реактора и около 30% от световното производство. Страната планира да увеличи капацитета си четири пъти до 2050 г.

Китай бързо догонва. В момента разполага с 61 реактора и строи близо 40 нови, с амбиция да стане световен лидер.

В Европейски съюз също се наблюдава промяна. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призна, че отказът от ядрена енергия е бил стратегическа грешка. Делът ѝ в Европа е спаднал от около една трета през 1990 г. до около 15% днес.

Сега ЕС разглежда нови проекти, включително малки модулни реактори, които се очаква да бъдат по-евтини и по-бързи за изграждане.

Франция остава лидер в Европа. Около 70% от електричеството ѝ идва от ядрени централи и страната планира нови мощности. В същото време Германия окончателно затвори последните си реактори през 2023 г. и не планира връщане към атомната енергия.

Русия също засилва позициите си. Тя не само разширява вътрешния си капацитет, но и строи реактори в различни части на света.

Войната в Украйна и напрежението в Близкия изток допълнително ускоряват тази тенденция. Страните търсят сигурни и независими енергийни източници.

Според Рафаел Гроси от Международна агенция за атомна енергия светът осъзнава, че надеждната и чиста енергия ще бъде ключова за бъдещето.

Така ядрената енергия, дълго време отхвърляна заради рисковете, отново се превръща в централна част от глобалната енергийна стратегия.