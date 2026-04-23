Четвъртък, 23 Април 2026, 15:16
Ядрената енергия се завръща: 40 години след Чернобил светът променя курса

Редактор: Frognews
Четири десетилетия след катастрофата в Чернобил, която остави дълбок страх от ядрената енергия, светът отново се обръща към нея. Причината не е една. Войните, енергийната несигурност и нуждата от чиста енергия променят приоритетите на държавите.
 

Днес над 400 ядрени реактора работят в 31 държави, а около 70 нови са в процес на изграждане. Ядрената енергия осигурява около 10% от електричеството в света и е ключов източник на нисковъглеродна енергия, пише Associated Press.

 

След аварията в Чернобил през 1986 г. и инцидента във Фукушима през 2011 г. много държави се отказаха или ограничиха ядрените си програми. Днес, обаче, тенденцията се обръща. Според Фатих Бирол от Международна агенция по енергетика възраждането вече е факт и ще се засилва.

 

Причините са ясни. Ядрената енергия се възприема като стабилен източник на електричество, който не зависи от времето, както вятърът и слънцето. Освен това новите реактори са по-безопасни и по-ефективни.







САЩ остават най-големият производител на ядрена енергия с 94 реактора и около 30% от световното производство. Страната планира да увеличи капацитета си четири пъти до 2050 г.

 

Китай бързо догонва. В момента разполага с 61 реактора и строи близо 40 нови, с амбиция да стане световен лидер.

 

В Европейски съюз също се наблюдава промяна. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призна, че отказът от ядрена енергия е бил стратегическа грешка. Делът ѝ в Европа е спаднал от около една трета през 1990 г. до около 15% днес.

 

Сега ЕС разглежда нови проекти, включително малки модулни реактори, които се очаква да бъдат по-евтини и по-бързи за изграждане.

 

Франция остава лидер в Европа. Около 70% от електричеството ѝ идва от ядрени централи и страната планира нови мощности. В същото време Германия окончателно затвори последните си реактори през 2023 г. и не планира връщане към атомната енергия.

 

Русия също засилва позициите си. Тя не само разширява вътрешния си капацитет, но и строи реактори в различни части на света.

 

Войната в Украйна и напрежението в Близкия изток допълнително ускоряват тази тенденция. Страните търсят сигурни и независими енергийни източници.

 

Според Рафаел Гроси от Международна агенция за атомна енергия светът осъзнава, че надеждната и чиста енергия ще бъде ключова за бъдещето.

 

Така ядрената енергия, дълго време отхвърляна заради рисковете, отново се превръща в централна част от глобалната енергийна стратегия.

