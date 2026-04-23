Адв. Петър Славов: Повече кандидати и конкурентна борба за главен прокурор
"С колеги подготвихме Тълкувателен закон на Закона за съдебната власт. Изпратили сме го на депутатите. Той касае именно приложението на тази разпоредба, която беше толкова неясна и спорна, т.е. за приложението на 6-те месеца, според които от юли м.г. Борислав Сарафов няма качества на и.ф. главен прокурор, което не му попречи до вчера да окупира поста. В един бъдещ ВСС трябва да бъде поставен и въпрос за дисциплинарната отговорност, каза още той.
Важна задача на това НС е да се занимае със Закона за съдебната власт и с избора на нов ВСС, на т.нар. парламентарна квота. Не е без значение по какви правила ще бъде избрана и т.нар. съдебна квота на ВСС. Ключово по отношение на парламентарната е да не бъдат избирани само кандидати, предложени от депутатите, а да се даде възможност за номинации, които да идват от авторитетни организации, тези хора да бъдат юристи с авторитет, академични преподаватели, уважавани адвокати, професионалисти и научни работници, за да имаме професионално работещ орган, а не такъв, в който има проекции на политическите партии на деня.
Ако не бъдат променени правилата за избор на парламентарната квота на ВСС и спечелилите изборите се изкушат на принципа на една партийна договорка с втория, който ще ги подкрепи, да си разделят квотно 11-те човека от парламентарната квота, това би имало изключително негативно влияние."
Хубаво е да има обвързване на постигнатите резултати с възнагражденията в съдебната система, коментира още Петър Славов в предаването "Преди всички".
