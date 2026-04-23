Адв. Петър Славов: Повече кандидати и конкурентна борба за главен прокурор

Редактор: Frognews
Изборът на нов главен прокурор трябва да бъде свободен и независим, с повече кандидати и конкурентна борба. Това заяви адв. Петър Славов пред БНР, след като Борислав Сарафов се оттегли от поста на и.ф. главен прокурор, а Ваня Стефанова пое длъжността.
 

"С колеги подготвихме Тълкувателен закон на Закона за съдебната власт. Изпратили сме го на депутатите. Той касае именно приложението на тази разпоредба, която беше толкова неясна и спорна, т.е. за приложението на 6-те месеца, според които от юли м.г. Борислав Сарафов няма качества на и.ф. главен прокурор, което не му попречи до вчера да окупира поста. В един бъдещ ВСС трябва да бъде поставен и въпрос за дисциплинарната отговорност, каза още той.

 

Важна задача на това НС е да се занимае със Закона за съдебната власт и с избора на нов ВСС, на т.нар. парламентарна квота. Не е без значение по какви правила ще бъде избрана и т.нар. съдебна квота на ВСС. Ключово по отношение на парламентарната е да не бъдат избирани само кандидати, предложени от депутатите, а да се даде възможност за номинации, които да идват от авторитетни организации, тези хора да бъдат юристи с авторитет, академични преподаватели, уважавани адвокати, професионалисти и научни работници, за да имаме професионално работещ орган, а не такъв, в който има проекции на политическите партии на деня.


Ако не бъдат променени правилата за избор на парламентарната квота на ВСС и спечелилите изборите се изкушат на принципа на една партийна договорка с втория, който ще ги подкрепи, да си разделят квотно 11-те човека от парламентарната квота, това би имало изключително негативно влияние."

 

Хубаво е да има обвързване на постигнатите резултати с възнагражденията в съдебната система, коментира още Петър Славов в предаването "Преди всички".

 

 

 

 

