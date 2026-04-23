ЕС одобри заема от 90 милиарда евро за Украйна и 20-ия пакент санкции срещу Русия
Писмената процедура по промяната на многогодишната финансова рамка на ЕС в подкрепа на заема от 90 милиарда евро за Украйна и 20-ия санкционен пакет срещу Русия приключи успешно.
Решението и по двата въпроса беше прието единодушно.
От председателството уверяват, че траншовете от заема ще тръгнат възможно най-бързо и ще дадат жизненоважната подкрепа за най-неотложните нужди на бюджета на Украйна. Така въпросът е приключен окончателно.
