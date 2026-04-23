Организаторите подготвят мащабен спектакъл, който ще съчетае тенис от най-висок ранг със зрелищна сценична концепция и светлинно шоу. Началото на двубоя е обявено за 20:00 часа, а атмосферата се очертава да бъде наелектризираща.

Григор Димитров, бившият №3 в света и носител на титлата от Финалите на ATP, ще премери сили с гръцкия любимец на публиката Стефанос Циципас. Гъркът, който е двукратен финалист в турнири от Големия шлем, е сред най-атрактивните играчи в тура през последните години. Двамата имат дълга история на оспорвано съперничество, като последната им битка бе на полуфиналите в Париж през 2023 г.

Освен спортните емоции, събитието има и благородна цел. Част от събраните средства ще бъдат дарени на Фондация „Григор Димитров“ в подкрепа на инициативи за развитие на деца и млади спортни таланти в България.