Четвъртък, 23 Април 2026, 19:39
Пак се прочухме – след като имахме цар-премиер, сега ще имаме президент-премиер

Редактор: Красен Бучков
Пак се прочухме - след като имахме цар-премиер, сега ще имаме и президент-премиер. Остава само да се сдобием и с патриарх-премиер. През 19 век сме имали митрополит-премиер – Климент.
 

Интересното е, че единствените двама президенти, които след това са станали министър-председатели, са Владимир Путин и Дмитрий Медведев (поне не се сещам за други). Но за тях това бе понижение, защото за разлика от България, в Русия президентският пост дава повече власт от премиерския.

 

През пролетта на 2024 г. скок от президентското в премиерското кресло искаше да направи и президентът на Хърватия Зоран Миланович. Той смяташе да оглави листата на своята партия за парламентарните избори без да подава оставка като президент. Конституционният съд на страната, обаче, му каза, че това е незаконно, президентът не може да се ангажира с партийна дейност.


Пламен Петров

